Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμούς της περιοχής του Ασπρόπυργου. Η στοχευμένη εξόρμηση οργανώθηκε για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας στη Δυτική Αττική.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της ΟΠΚΕ, της ΔΙ.ΑΣ. και της Τροχαίας, ενώ επιστρατεύτηκε και drone για τη χαρτογράφηση και τον έλεγχο των σημείων, ενισχύοντας τους επιτόπιους ελέγχους.

Σε βάρος των 15 που συνελήφθησαν σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, για παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου, και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικού κράνους κά, ενώ αφαιρέθηκαν 2 άδειες κυκλοφορίας και 2 άδειες ικανότητας οδήγησης.



Επιπλέον, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, γεννήτρια, ηλεκτροσυγκολλητής και 11 ηλεκτρικά εργαλεία, ενώ σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες για ρύπανση του περιβάλλοντος.



Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -1.860- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες.

Σημειώνεται, επίσης, πως, στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη και αλλοδαπός για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχε προηγηθεί στη Δραπετσώνα, σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ.