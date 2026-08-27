Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική φωτιά στην Τύμφη, κοντά στην Κόνιτσα, αναγκάστηκε να διακόψει τις ρίψεις και να προσγειωθεί με ασφάλεια κοντά στον ποταμό Αώο, όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στον κάδο υδροληψίας. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Το μισθωμένο ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούσε σε φωτιά ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέα, στο όρος Τύμφη, όταν κατά τη διαδικασία υδροληψίας διαπιστώθηκε πρόβλημα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο κάδος πυρόσβεσης αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα ο χειριστής να διακόψει άμεσα την επιχείρηση και να πραγματοποιήσει ασφαλή προσγείωση σε προσβάσιμο σημείο δίπλα στον Αώο, ώστε να γίνει τεχνικός έλεγχος και αποκατάσταση της βλάβης.

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι, εφόσον αποκατασταθεί το πρόβλημα, το ελικόπτερο θα μπορέσει να επιστρέψει στο επιχειρησιακό του έργο.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προκλήθηκε από κεραυνό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει ομάδα πεζοπόρου τμήματος με επτά πυροσβέστες, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.

Η βλάβη στο εναέριο μέσο δυσκολεύει προσωρινά την προσπάθεια κατάσβεσης, καθώς λόγω του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής η συνδρομή από αέρος είναι ιδιαίτερα σημαντική.