Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χρυσόκαστρο Καβάλας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:15, οπότε και ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Παγγαίου με υδροφόρα οχήματα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.