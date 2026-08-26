Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Αντώνιος, στο Κιλκίς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για επιτήρηση και για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.