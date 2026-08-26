Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πρέβεζα, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι. Οι Αρχές έστειλαν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40 της Τετάρτης 26 Αυγούστου, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, με 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Πρέβεζας με υδροφόρες.
Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 16:50, ενεργοποιήθηκε το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα.
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που διατηρεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε αυξημένη επιφυλακή.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.