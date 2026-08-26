Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά που μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης, 2ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος στα δύο ελικόπτερα προστέθηκαν άλλα δύο αεροσκάφη κι ένα τρίτο ελικόπτερο.Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Δεσκάτης

Η εστία έγινε αντιληπτή γύρω στις 14:30, σημαίνοντας αμέσως συναγερμό στο Κέντρο Επιχειρήσεων.



Στο σημείο προηγουμένως επιχειρούσαν 28 πυροσβέστες με έξι οχήματα, πλασιωμένοι από δύο εξειδικευμένες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ.



Στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Τρικάλων για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.