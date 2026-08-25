Δραματική τροπή παίρνει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου στο Καλοπήγαδο Λαυρίου, καθώς εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγία Μαρίνα και την Τσονίμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR κατευθύνεται προς την παραλία Τσονίμας, προκειμένου να συνδράμει ακόμη και σε απομάκρυνση πολιτών από τη θάλασσα, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο, καίει σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που έχει θέσει τις Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

Λίγο μετά τις 16:00, και συγκεκριμένα στις 16:09, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα και την Τσονίμα να εγκαταλείψουν τις περιοχές και να κινηθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.

Το μήνυμα ανέφερε:

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Λεωφόρο Λαυρίου».

Σκάφος RAFNAR σπεύδει στην παραλία Τσονίμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κινητοποίηση ταχύπλοου σκάφους RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο κατευθύνεται προς την παραλία της Τσονίμας.

Το σκάφος τίθεται σε ετοιμότητα ώστε, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, να συνδράμει στην απομάκρυνση πολιτών από την παράκτια ζώνη διά θαλάσσης.

Τα νέα RAFNAR έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πυροσβεστικής ακριβώς για περιπτώσεις στις οποίες μια πυρκαγιά αποκόπτει ή απειλεί χερσαίες οδούς διαφυγής κοντά σε ακτές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για μεταφορά και διάσωση ανθρώπων όσο και για υποστήριξη πυροσβεστικών επιχειρήσεων από τη θάλασσα.

Η αποστολή του σκάφους στην Τσονίμα αποτελεί προληπτικό επιχειρησιακό μέτρο και δεν σημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχει καταστεί αναγκαία θαλάσσια εκκένωση.

Ενισχύθηκαν δραστικά οι δυνάμεις

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με την αρχική φάση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, στο μέτωπο έχουν διατεθεί:

70 πυροσβέστες

τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ

23 πυροσβεστικά οχήματα

τέσσερα ελικόπτερα

πέντε αεροσκάφη, τα οποία έχουν διατεθεί ώστε να επιχειρούν περιοδικά

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες.

Η αρχική κινητοποίηση περιλάμβανε 55 πυροσβέστες, 18 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων.

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικίες

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι στην ευρύτερη περιοχή του μετώπου βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι Αρχές προχώρησαν εγκαίρως σε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων από Αγία Μαρίνα και Τσονίμα.

Η ΕΡΤ επιβεβαιώνει ότι η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια και ότι είχε προηγηθεί και πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στις 15:56, πριν ακολουθήσει στις 16:09 η εντολή εκκένωσης.

Οι κάτοικοι καλούνται να μην επιχειρούν να παραμένουν στις περιοχές για την προστασία περιουσιών και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων που επιχειρούν επί τόπου.

Drone με θερμική κάμερα πάνω από το μέτωπο

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς και από αέρος.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, δίνοντας τη δυνατότητα στο Κέντρο Επιχειρήσεων να εντοπίζει την κατεύθυνση του μετώπου αλλά και θερμές εστίες που μπορεί να μην είναι εύκολα ορατές από το έδαφος.

Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια περιοχή με κατοικίες και έντονο ανάγλυφο, καθώς επιτρέπει την καλύτερη κατανομή των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική

Η φωτιά ξέσπασε σε ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Η κινητοποίηση του κλιμακίου αποτελεί μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας διερεύνησης και, σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία που να προσδιορίζει την αιτία της πυρκαγιάς.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με το βάρος να πέφτει πλέον αφενός στην προστασία των οικισμών και αφετέρου στον περιορισμό του μετώπου πριν προσεγγίσει περισσότερες κατοικημένες περιοχές.

Η αποστολή του 112, η μεγάλη ενίσχυση των εναέριων μέσων και η προληπτική παρουσία πυροσβεστικού σκάφους στην Τσονίμα δείχνουν τον βαθμό επιφυλακής των Αρχών.

Οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας και της Τσονίμας καλούνται να κατευθύνονται προς τη Λεωφόρο Λαυρίου και να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.