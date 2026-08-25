Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.