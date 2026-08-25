Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου στη Σαλαμίνα, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε περιοχή κοντά στον Ναύσταθμο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ πυκνός καπνός είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Σαλαμίνα, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κατευθύνονται στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες.

Μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο περιοχών:

Πυκνοί καπνοί πάνω από τη Σαλαμίνα

Βίντεο από την περιοχή καταγράφουν πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση για την έκταση της πυρκαγιάς και τα μέσα που έχουν διατεθεί στην επιχείρηση.

Οι συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται στενά, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της Αττικής.