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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 ελικόπτερα.

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη άμεσα μήνυμα από το 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ο Δήμος Γόρτυνας συνδράμει παρέχοντας υδροφόρες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού.