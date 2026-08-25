Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη άμεσα μήνυμα από το 112 ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ο Δήμος Γόρτυνας συνδράμει παρέχοντας υδροφόρες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).



Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού.