Έτοιμος να αποκτήσει τον 20χρονο χαφ Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με την Παρτιζάν για ένα ποσό που φτάνει στα 8 εκατ. ευρώ.

Μπορεί ο Αλέσιο Λίσι να σκέφτεται την κρίσιμη ρεβάνς με τη Μπραν στο Europa Conference League, η διοίκηση όμως σκέφτεται και τα μεταγραφικά και είναι κοντά στο να ολοκληρώσει μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της ομάδας.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει συμφωνήσει με την Παρτιζάν, στην οποία προσφέρει 8 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του Ούγκρεσιτς, ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σερβίας και είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον και ιταλικών ομάδων.

Ο 20χρονος εξτρέμ, ο οποίος μετράει 63 συμμετοχές και 13 γκολ με την ομάδα του Βελιγραδίου, όπου πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.