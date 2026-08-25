Για το θέμα της μεταγραφής του Ρουμπέν Βάργκας, για την απόκτηση του οποίου πιέζει ο Ολυμπιακός, μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο.

Ο διεθνής Ελβετός εξτρέμ είναι ένας από τους στόχους των «ερυθρόλευκων» και είναι σε ανοιχτή γραμμή με την ισπανική ομάδα, την ώρα που τα δημοσιεύματα στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου διαδέχονται το ένα το άλλο.

Οι Ισπανοί υποστηρίζουν πως ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Βάργκας, για το θέμα της μεταγραφής του οποίου μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης,

«Στο ποδόσφαιρο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο κατά 100%. Όσον αφορά τον Ρουμπέν, η κατάσταση αξιολογείται, όμως δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα», είπε αρχικά ο Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο και συνέχισε.

«Είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή ενώ οι ομάδες αγωνίζονται. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με εκείνον όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις».