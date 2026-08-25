Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 αναμένεται πώς και πώς από τους φιλάθλους, όπως δείχνει και η διάθεση των εισιτηρίων.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει μπροστά της δύο «τελικούς», αρχικά με την Ουκρανία στη Ρίγα και στη συνέχεια με την Ισπανία στο Telecom Center Athens και στο εντός έδρας παιχνίδι θα έχει και τη δυναμική συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων.

Μέσα σε ένα 24ωρο πωλήθηκαν 9.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους Ισπανούς και αυτό δείχνει την ανυπομονησία του κόσμου και την έντονη διάθεσή του να στηρίξει την Εθνική ομάδα, η οποία θέλει δύο νίκες για να πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται και αυτό που θέλουν όλοι στην Εθνική Ελλάδας είναι να δουν το Telecom Center Athens κατάμεστο για το μεγάλο παιχνίδι με την Ισπανία.