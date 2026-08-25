Νέες τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Αιγαίο, με τέσσερα drone και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 να κινούνται στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 10 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, οκτώ από τα UAV και δύο από το CN-235, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν και σε τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές ή παρουσία οπλισμένων αεροσκαφών.

Τα τουρκικά μέσα αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.