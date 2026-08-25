Μεσίστιες θα κυματίζουν για μία εβδομάδα οι αμερικανικές σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω Truth Social, αποτίοντας φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

«Πρόκειται για μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους», ανέφερε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη Ντόλι Πάρτον μία από τις σπουδαιότερες μορφές που ανέδειξε ποτέ η κάντρι μουσική.

Σύμφωνα με την εντολή του, οι σημαίες θα αρχίσουν να κυματίζουν μεσίστιες από τις 18:00 της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ – 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα – και θα παραμείνουν έτσι για μία εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκλεισε το μήνυμά του με έναν λιτό αποχαιρετισμό: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Ο κόσμος σε αγαπάει».

Παγκόσμιο κύμα συγκίνησης για τη «βασίλισσα της κάντρι»

Ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον προκάλεσε παγκόσμιο κύμα συγκίνησης, με καλλιτέχνες, πολιτικούς και εκατομμύρια θαυμαστές να αποχαιρετούν μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής μουσικής.

Με καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, η Πάρτον πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και συνέδεσε το όνομά της με τραγούδια όπως τα «Jolene», «Coat of Many Colors» και «I Will Always Love You». Παράλληλα, άφησε έντονο αποτύπωμα και μέσα από τη φιλανθρωπική της δράση, ιδιαίτερα στον τομέα της παιδικής εκπαίδευσης και της φιλαναγνωσίας.

Η απόφαση να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες για μία ολόκληρη εβδομάδα υπογραμμίζει το μέγεθος της απώλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Ντόλι Πάρτον είχε εξελιχθεί εδώ και δεκαετίες σε κάτι πολύ περισσότερο από μια σταρ της κάντρι: σε σύμβολο της αμερικανικής λαϊκής κουλτούρας.