Σχεδιαζόμενη εμπρηστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής drone στην ανατολική Σλοβακία ανακοίνωσε οτι απέτρεψε η αστυνομία της χώρας. Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν για την απόπειρα, δύο στη Σλοβακία και ένας στη Γερμανία, ενώ δεν υπήρξαν υλικές ζημιές ούτε τραυματισμοί, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

«Η αστυνομία κατέσχεσε μεγαλύτερη ποσότητα εμπρηστικού μείγματος, εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, κάμερα και ένα χειρόγραφο σχέδιο», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι υπήρχαν περίπου 70 άτομα στις εγκαταστάσεις τη στιγμή της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Αστυνομικοί ερευνητές απήγγειλαν κατηγορίες στους υπόπτους για δημόσια απειλή που διαπράχθηκε κατόπιν εντολής που δόθηκε.

Δεν κατονόμασαν το εργοστάσιο που αποτέλεσε τον στόχο, ούτε την ακριβή τοποθεσία του, ούτε δόθηκαν περισσότερα στοιχεία για το ποιος μπορεί να έδωσε την εντολή για την ενέργεια αυτή.

Η Σλοβακία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνορεύει με την Ουκρανία στα ανατολικά της.