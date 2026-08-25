Με ομπρέλες και ξαπλώστρες γέμισε η παραλία στη Ρόδο, όπου γυρίστηκε η ταινία «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» και θέλησε να την αγοράσει ο Άντονι Κουίν, χωρίς να το καταφέρει.

Μέλη του δικτύου «Ομπρέλα» είπαν στο Mega ότι η επιχείρηση που «κέρδισε» τη δημοπράτηση εκμετάλλευσης της παραλίας, όχι μόνο δεν πλήρωσε το αντίστοιχο τίμημα, όχι μόνο δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή, αλλά κατέλαβε και ολόκληρο τον αιγιαλό.

«Ενώ από το myCoast δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύμβαση παραχώρησης, υπήρξε ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων σε έκταση μεγαλύτερη από αυτήν που είχε δημοπρατηθεί».

Σε φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα μέλη του δικτύου, φαίνεται ότι τα ομπρελοκαθίσματα έχουν καταλάβει ολόκληρο τον αιγιαλό, ενώ στην ανακοίνωσή του το δίκτυο «Ομπρέλα» εξηγεί πως ο επιχειρηματίας κατάφερε να μην πληρώσει περισσότερα από 438 ευρώ, δηλαδή το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η παραλία δημοπρατήθηκε για 4.384,80 ευρώ, ωστόσο η δημοπρασία κατακυρώθηκε στο ποσό των 200.272,80 ευρώ. Η εταιρεία που αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης δεν προσκόμισε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και η σύμβαση δεν υπεγράφη ποτέ.

Στις 20/08/2026, στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α΄ απομάκρυναν τα ομπρελοκαθίσματα και επιβλήθηκε πρόστιμο στην επιχείρηση.