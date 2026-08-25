Μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την 35η επέτειο της Ανεξαρτησίας της χώρας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντά δημόσια ευχαριστώντας την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επέτειος βρίσκει την Ουκρανία «στη σκιά ασταμάτητων επιθέσεων και δυσκολιών», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Ουκρανών.

«Τιμούμε την αξιοπρέπειά σας, τις θυσίες σας και την επιμονή σας για ελευθερία. Εύχομαι αυτή η Ημέρα να φέρει την ελπίδα και την ειρήνη στην Ουκρανία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι

Απαντώντας μέσω Χ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τις ευχές και για τη σταθερή υποστήριξη της Αθήνας προς το Κίεβο.

«Σας ευχαριστώ, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θερμό σας μήνυμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και την ακλόνητη υποστήριξη της Ελλάδας», έγραψε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία υπερασπίζεται το δικαίωμά της «να επιλέξει το δικό της μέλλον, απαλλαγμένο από επιθετικότητα και καταναγκασμό». Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη θέση της ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αυξανόμενη πίεση προς τη Ρωσία μέχρι να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα και τον λαό της που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας», κατέληξε.

Thank you, @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis, for your warm Independence Day message and Greece’s steadfast support. At the heart of the Greek word “democracy” are the people and their power to decide. Ukraine is defending exactly this right today — to choose our own future,… pic.twitter.com/59UkHCk4YZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Το μήνυμα Ζελένσκι προς την Κύπρο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε παράλληλα και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για το συγχαρητήριο μήνυμά του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του, αναφέροντας ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ η Ουκρανία άνοιξε την πρώτη ομάδα ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

«Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη συνεχή υποστήριξη της Κύπρου για την ένταξή μας στην ΕΕ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο επιθυμεί περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τη Λευκωσία και σε άλλους τομείς.