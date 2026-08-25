Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25/08 στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στην περιοχή της Αλθέας Κορωπίου, με έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του και τη συνεπιβάτιδά του να τραυματίζεται σοβαρά.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 19:30, στο τμήμα του δρόμου με τις στροφές στην Αλθέα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα που κατευθυνόταν προς το Λαγονήσι και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, από το Λαγονήσι προς την Αγία Μαρίνα.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και οι δύο επιβαίνοντες σε αυτή να εκτιναχθούν και να καταλήξουν αρκετά μέτρα μακριά πάνω στο οδόστρωμα.

Όπως μετέδωσε το Mesogianews, ο νεαρός που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα έχασε τη ζωή του, ενώ η γυναίκα που επέβαινε μαζί του τραυματίστηκε σοβαρά. Η τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο άτομα, ένα ζευγάρι, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Στην περιοχή έφτασαν αρχικά στελέχη της Πολιτικής Προστασίας Κορωπίου, τα οποία πραγματοποιούσαν περιπολία, ενώ ακολούθησαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Μετά το δυστύχημα η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και προς τις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες στο σημείο.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση.