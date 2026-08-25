Ένα απρόσμενο περιστατικό σε εστιατόριο στην Αυστραλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή μια χρέωση 33 δολαρίων για την τούρτα γενεθλίων μιας πελάτισσας. Η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου την επέκρινε δημόσια επειδή αρνήθηκε να πληρώσει, με τους χρήστες να διχάζονται για το αν η συγκεκριμένη χρέωση είναι λογική ή υπερβολική.

Η Χέιλι Χάρντκαστλ μοιράστηκε στο Instagram την επιστολή που έστειλε στην πελάτισσα, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της στο εστιατόριο «Tutti by Chilli’s», στην παραλία Ettalong, στην κεντρική ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Αγαπητή εορτάζουσα, απογοητεύτηκα όταν έμαθα ότι αρνήθηκες να πληρώσεις τη χρέωση για την τούρτα στο εστιατόριό μου χθες το βράδυ», έγραψε. Όπως ανέφερε, η πελάτισσα είχε ενημερωθεί μέσω email για τη συγκεκριμένη χρέωση πριν από την κράτηση.

«Έφερες φαγητό απέξω στο εστιατόριό μας και το απόλαυσες σε ένα τραπέζι που προετοιμάστηκε, καθαρίστηκε και εξυπηρετήθηκε από την ομάδα μας. Αυτό περιλάμβανε τη χρήση των τραπεζομάντιλων, των πιάτων, των ποτηριών, των εγκαταστάσεων και των εξωτερικών θερμαντικών σωμάτων μας», σημείωσε.

Η Χάρντκαστλ υποστήριξε ότι η διαφωνία δεν αφορούσε στην πραγματικότητα τα χρήματα, αλλά τον σεβασμό προς τους εργαζομένους στον χώρο της εστίασης και τις μικρές επιχειρήσεις. «Αν όλοι έφερναν το δικό τους φαγητό στα εστιατόρια και περίμεναν να χρησιμοποιούν τον χώρο και να εξυπηρετούνται χωρίς χρέωση, τα εστιατόρια απλώς δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν», ανέφερε.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα.

«Χρέωση για τούρτα; Χαχα. Γελοίο», έγραψε ένας χρήστης.

«Νομίζω ότι είναι η αίσθηση πως σε χρεώνουν για το παραμικρό. 5,50 δολάρια ανά άτομο είναι πολλά», σχολίασε ένας άλλος, ενώ κάποιος τρίτος πρότεινε να υπάρχει μια σταθερή χρέωση, όπως 15 δολάρια για την τούρτα, αντί για χρέωση ανά άτομο.

Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν την ιδιοκτήτρια. «Αν θέλεις να κάνεις τα γενέθλιά σου δωρεάν, κάν’ τα στο σπίτι. Τα εστιατόρια δεν υπάρχουν για να σε εξυπηρετούν δωρεάν», έγραψε ένας υποστηρικτής.

Ένας ακόμα χαρακτήρισε τη χρέωση απολύτως φυσιολογική και λογική, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η πελάτισσα είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Restaurant owner divides Aussies after publicly shaming birthday girl with blunt message about unpaid $33 fee: 'Ridiculous' https://t.co/jWQw7ui5W5 — Daily Mail (@DailyMail) August 25, 2026

Η Χάρντκαστλ δήλωσε στην Daily Mail ότι η υπόθεση «είναι αφορμή για μια πολύ καλή συζήτηση και ενημέρωση τόσο για τους χώρους εστίασης όσο και για τους πελάτες». Όπως εξήγησε, η δυνατότητα να φέρνει κάποιος τη δική του τούρτα είναι κάτι καινούριο για το συγκεκριμένο εστιατόριο. Η επιχείρηση φτιάχνει επίσης τις δικές της τούρτες, οι οποίες κοστίζουν περίπου όσο και τα επιδόρπια του καταλόγου ανά άτομο.

«Από την άλλη, προσφέρουμε τη δυνατότητα να φέρει κάποιος τη δική του τούρτα, με μια μικρή χρέωση, ώστε να μπορεί να την απολαύσει στον χώρο μας», κατέληξε.