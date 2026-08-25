Η Σαμπάχ νίκησε με 5-2 τη Χάποελ Μπερ Σεβά στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League, καταφέρνοντας να περάσει από τέσσερις προκριματικούς γύρους.

Οι Ισραηλινοί είχαν το προβάδισμα για την πρόκριση καθώς είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο, ανοίγοντας το σκορ στο 10′ με τον Ζλατάνοβιτς.

Οι Αζέροι ισοφάρισαν στο 38′ με τον Νουατσούκου, στο 61′ όμως ο Μιζράχι έκανε το 1-2 για τη Χάποελ και όλα έδειχναν πως αυτή ήταν που θα έπαιρνε και το εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Σαμπάχ, όμως, ισοφάρισε στο 74′ με τον Ραχμοναλίεφ, έκανε το 3-2 στο 94′ με τον Μουταλίμοφ στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση και εκεί πήρε την πρόκριση πετυχαίνοντας ακόμη δύο γκολ: 4-2 στο 101′ ο Εμπινάλ και 5-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 115′ ο Μίκελς.