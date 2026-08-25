Βαρύ πένθος έχει απλωθεί στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά περιπέτεια της υγείας του που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης, με φίλους, τραγουδιστές, παρουσιαστές και ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί του να γεμίζουν τα social media με φωτογραφίες, κοινές στιγμές και λόγια αποχαιρετισμού.

Καίτη Γαρμπή: «Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα»

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός της Καίτης Γαρμπή, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Δημήτρη Κόκοτα και τον γνώριζε επί χρόνια.

Η τραγουδίστρια έγραψε ότι επί δυόμισι χρόνια όλοι περίμεναν και προσεύχονταν για ένα θαύμα. Τον χαρακτήρισε «υπέροχο πλάσμα» και «καλό παιδί», σημειώνοντας ότι θα θυμάται πάντα το χαμόγελό του.

Χάρης Βαρθακούρης: «Eίναι αδύνατον να αποδεχτείς κάποια πράγματα»

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα μέσα από ένα λιτό και φορτισμένο story, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Γρηγόρη Μπιθικώτση. «Μερικές φορές είναι απλά αδύνατον να αποδεχτείς κάποια πράγματα… Αντίο Δημήτρη μας… Δεν έχω λόγια», ήταν το μήνυμα που μοιράστηκε.

Τραϊάνα Ανανία: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα»

Ιδιαίτερο βάρος είχε και ο αποχαιρετισμός της Τραϊάνας Ανανία. Οι δυο τους ήταν ζευγάρι στο «J2US» και η ηθοποιός και τραγουδίστρια βρισκόταν μαζί του στην τηλεοπτική παραγωγή την περίοδο που ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια της υγείας του.

Δημοσίευσε βίντεο από κοινή εμφάνισή τους και του έγραψε με λίγες λέξεις ότι τον αγαπά και ότι περιμένει να ξανασυναντηθούν «στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα». Παράλληλα έστειλε την αγκαλιά της στη σύζυγό του, Κατερίνα.

Νίκος Κοκλώνης: «Θέλω να θυμάμαι τον Δημήτρη που γελούσε»

Ο Νίκος Κοκλώνης, που γνώρισε τον Δημήτρη Κόκοτα μέσα από το «J2US», επέλεξε να μην επικεντρωθεί στις δύσκολες εικόνες των τελευταίων δυόμισι ετών.

Έγραψε πως θέλει να θυμάται τον άνθρωπο που γελούσε, τραγουδούσε και έφερνε φως στους γύρω του. Αναφέρθηκε ακόμη στον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι πατέρας και γιος έχουν πλέον ξανασυναντηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύζυγο του τραγουδιστή, Κατερίνα, η οποία παρέμεινε δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του.

Ρούλα Κορομηλά: «Κρατάω στο κινητό μου το τελευταίο σου μήνυμα»

Η Ρούλα Κορομηλά αποκάλυψε μια πολύ προσωπική λεπτομέρεια: ότι εξακολουθεί να έχει αποθηκευμένο στο κινητό της το τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει ο Δημήτρης Κόκοτας πριν από την περιπέτεια της υγείας του.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε έναν άνθρωπο ευγενικό, ζεστό και διακριτικό, με τον οποίο είχε συναντηθεί πολλές φορές στα τηλεοπτικά πλατό. «Με πονάει που έφυγες», έγραψε στον αποχαιρετισμό της.

«Πόσο γλυκός άνθρωπος ήσουν»

Ο Χρήστος Δάντης επέλεξε επίσης μια φωτογραφία του Δημήτρη Κόκοτα για να τον αποχαιρετήσει, θυμούμενος κυρίως τον χαρακτήρα του. Όπως έγραψε, οι δυο τους είχαν κάνει παρέα για ένα διάστημα μέσα από την κοινή πορεία τους στη μουσική και εκείνο που κράτησε ήταν η γλυκύτητα του χαρακτήρα του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε για έναν απλό και πρόσχαρο άνθρωπο που έγινε, μέσα από τη μεγάλη δοκιμασία της υγείας του, «σύμβολο κουράγιου και υπομονής», ενώ η Μαντώ εξέφρασε τη δυσκολία της να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που θεωρούσε από τα καλύτερα παιδιά του χώρου έφυγε τόσο νωρίς.

Η Σάντρα Βουτσά, επί χρόνια μάνατζερ και στενή φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, αποκάλυψε στο okmag ότι ο οργανισμός του δεν άντεξε το σηπτικό σοκ, περιγράφοντάς τον ως «ένα φωτεινό, λαμπερό πλάσμα» και έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη και χιούμορ.

Η μάχη που ξεκίνησε στις πρόβες του «J2US»

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα είχε αλλάξει δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024. Κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US» αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή.

Μεταφέρθηκε στο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε για σχεδόν δυόμισι χρόνια, με την οικογένειά του να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε γεννηθεί το 1968 και ήταν γιος του Σταμάτη Κόκοτα, όμως κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Η δισκογραφική του πορεία απογειώθηκε τη δεκαετία του 1990, με πρώτο προσωπικό δίσκο τις «Διαδόσεις» το 1994, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες και συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Από το απόγευμα της Τρίτης, όμως, οι τίτλοι των τραγουδιών και οι πωλήσεις των δίσκων πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Στις αναρτήσεις όσων τον γνώρισαν επαναλαμβάνονται σχεδόν οι ίδιες λέξεις: χαμόγελο, ευγένεια, καλοσύνη, αξιοπρέπεια.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο δυνατό «αντίο» για τον Δημήτρη Κόκοτα: ότι πίσω από τη φωνή και τις επιτυχίες, οι άνθρωποι που έζησαν κοντά του θυμούνται πρώτα τον άνθρωπο.