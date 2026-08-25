Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε «ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων», πρέπει να «σταματήσουν τώρα».

«Η καταρρέουσα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει ένα μεγάλο μέρος του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμη και όταν δεν διαμαρτύρονται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, η οποία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

The failing Islamic Republic of Iran is not paying large segments of their military, while at the same time killing protesters, even when they are not protesting, at levels not seen before. It is a humanitarian crisis of epic proportions, and must be stopped, NOW. President… pic.twitter.com/EKRT8h9auP — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026

Δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση, αλλά ο αριθμός αυτών έχει αυξηθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν προχθές, Κυριακή, την εκτέλεση ενός άνδρα που καταδικάστηκε για «επιχειρησιακές ενέργειες» υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Στα τέλη Δεκεμβρίου ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που ξέσπασε αρχικά ως διαμαρτυρία για το υψηλό κόστος ζωής, μετατράπηκε γρήγορα σε εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει παραδεχθεί τον θάνατο περισσότερων από 3.000 ανθρώπων, αποδίδοντας τη βία σε «τρομοκρατικές πράξεις» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα το εξωτερικό έχουν κάνει λόγο για καταστολή που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους.

Το 2025, οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμός ρεκορ μετά το 1989, ανέφεραν πρόσφατα οι ΜΚΟ Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν) και Ensemble contre la peine de mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής – ECPM), που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Στις 12 Αυγούστου η ΕΕ και περίπου 30 χώρες καταδίκασαν τις εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν με κοινή τους ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ, όπου εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή, δεν υπέγραψαν αυτή την ανακοίνωση.