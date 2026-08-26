Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο οποίος πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών τον περασμένο Μάρτιο, είχε εισπράξει περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια σε μερίσματα από την πλατφόρμα πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της Fenix International Ltd, της βρετανικής εταιρείας στην οποία ανήκει το OnlyFans, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν πέρυσι στα 714 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2024.

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού εργαζομένων της. Το OnlyFans απασχολεί μόλις 47 άτομα. Συγκριτικά, η βρετανική Marks & Spencer, με περισσότερους από 65.000 εργαζομένους, εμφάνισε κέρδη 671 εκατ. λιρών την περασμένη χρονιά.

Τα στοιχεία της Fenix International δείχνουν ότι για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2025 καταβλήθηκαν μερίσματα ύψους 535 εκατ. δολαρίων. Από εκείνη την ημερομηνία έως τις 26 Μαρτίου 2026 ακολούθησαν επιπλέον πληρωμές μερισμάτων συνολικού ύψους 174 εκατ. δολαρίων.

Ο Ραντβίνσκι πέθανε στις 23 Μαρτίου. Μετά τον θάνατό του, η ιδιοκτησία της εταιρείας πέρασε στη χήρα του, Γεκατερίνα «Κέιτι» Τσουντνόβσκι.

Η εκρηκτική ανάπτυξη του OnlyFans

Ο Ραντβίνσκι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουκρανία και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, είχε αποκτήσει το OnlyFans από τους Βρετανούς ιδρυτές του το 2018. Η δημοτικότητα της πλατφόρμας εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και, μόλις τρία χρόνια αργότερα, ο επιχειρηματίας βρέθηκε στην ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Παρότι στην πλατφόρμα διατίθεται συνδρομητικό περιεχόμενο πολλών κατηγοριών, από μαγειρική μέχρι γυμναστική, το OnlyFans έχει συνδεθεί κυρίως με το πορνογραφικό περιεχόμενο. Η ανάπτυξή του άλλαξε σημαντικά την αγορά του διαδικτυακού περιεχομένου ενηλίκων, δίνοντας στους δημιουργούς τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους συνδρομητές τους.

Livestreams, προσωπικά μηνύματα και παραγγελίες για εξατομικευμένες φωτογραφίες ή βίντεο αποτελούν βασικά στοιχεία του μοντέλου λειτουργίας του. Η εταιρεία παρακρατεί το 20% των χρημάτων που καταβάλλονται στους δημιουργούς μέσω της πλατφόρμας.

Το 2025, το OnlyFans αριθμούσε 132 εκατομμύρια συνδρομητές που πλήρωναν για περιεχόμενο και 2,5 εκατομμύρια ενεργούς δημιουργούς.

Οι έρευνες και η κριτική για την πλατφόρμα

Η τεράστια ανάπτυξη του OnlyFans συνοδεύτηκε και από αυξημένο έλεγχο από νομοθέτες και ρυθμιστικές Αρχές. Πρόσφατο ντοκιμαντέρ του BBC Three παρουσίασε καταγγελίες για εκμετάλλευση, εξαναγκασμό και περιστατικά βίας σε βάρος δημιουργών περιεχομένου της πλατφόρμας.

Το 2024, οι βρετανικές ρυθμιστικές Αρχές άρχισαν έρευνα σχετικά με το κατά πόσο ανήλικοι μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό μέσω του OnlyFans. Η εταιρεία είχε τότε αποδώσει το ζήτημα σε τεχνικό πρόβλημα.

Η Ofcom έκλεισε τελικά τη συγκεκριμένη έρευνα, ωστόσο επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο περίπου ενός εκατομμυρίου λιρών, επειδή δεν είχε απαντήσει με ακρίβεια στα αιτήματά της για πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών. Θεωρητικά, πρόσβαση στην πλατφόρμα επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Παράλληλα, δημιουργοί περιεχομένου έχουν αμφισβητήσει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η παραγωγή ερωτικού υλικού στο OnlyFans αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο δρόμο προς τον πλουτισμό.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Κίλι Μπλερ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι από την ίδρυση του OnlyFans πριν από μία δεκαετία έχουν καταβληθεί περισσότερα από 30 δισ. δολάρια στους δημιουργούς περιεχομένου.

«Το OnlyFans προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες σε πραγματικούς ανθρώπους, δημιουργώντας έναν ασφαλή, ρυθμιζόμενο χώρο όπου μπορούν να αποκομίζουν έσοδα από το περιεχόμενό τους, απευθυνόμενοι σε μια παγκόσμια βάση θαυμαστών», δήλωσε.

«Ως επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε επίσης συμβάλει σημαντικά στη βρετανική οικονομία, καταβάλλοντας περισσότερα από 600 εκατ. λίρες σε εταιρικούς φόρους από το 2016 μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.