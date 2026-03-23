Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans, Λέο Ραντβίνσκι, πέθανε σε ηλικία 43 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένοι» για την απώλειά του. «Ο Λέο έφυγε από τη ζωή ειρηνικά έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένειά του ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Ραντβίνσκι πέθανε στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας διέθετε περιουσία που εκτιμάται στα 4,7 δισ. δολάρια, κυρίως χάρη στη «Fenix International Limited», η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της πλατφόρμας OnlyFans.

Ήταν διευθυντής και βασικός μέτοχος της εταιρείας, ενώ είχε αποκτήσει φήμη και ως φιλάνθρωπος και επενδυτής. Ανέλαβε την OnlyFans το 2018 από την οικογένεια Στόουκλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την πλατφόρμα να γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη υπό τη διοίκησή του.

Το 2024, οι χρήστες δαπάνησαν συνολικά 7,2 δισ. δολάρια στην πλατφόρμα, ενώ ο ίδιος φέρεται να έλαβε μερίσματα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων την περίοδο 2021-2025, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ραντβίνσκι είχε επιχειρήσει να πουλήσει την πλατφόρμα το προηγούμενο έτος, ωστόσο, δυσκολευόταν να βρει αγοραστή λόγω του πορνογραφικού χαρακτήρα της, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η περιουσία του εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς τα lockdowns οδήγησαν δημιουργούς και χρήστες στην πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου. Παρά τα τεράστια έσοδα -μεταξύ των οποίων και 472 εκατ. δολάρια σε μερίσματα μόνο το 2023- φέρεται να αναζητούσε αγοραστή.

Πηγές ανέφεραν ότι, παρά την υψηλή κερδοφορία, η φύση του περιεχομένου περιόριζε την αποτίμηση της εταιρείας περίπου στα 2,4 δισ. δολάρια. Τον Ιανουάριο, το Reuters μετέδωσε ότι ενδέχεται να είχε βρεθεί ενδιαφερόμενος επενδυτής, με την OnlyFans να εξετάζει την πώληση πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία Architect Capital.

Ο Ραντβίνσκι ήταν γνωστός για το χαμηλό προφίλ του και ζούσε σε πολυτελή έπαυλη αξίας 4 εκατ. δολαρίων στη Φλόριντα μαζί με τη σύζυγό του.