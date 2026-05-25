Στο στόχαστρο της Μίλαν βρίσκεται ο Αρόλντ Μουκουντί, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Ποιες ομάδες της Premier League παρακολουθούν την περίπτωση του διεθνούς Καμερουνέζου στόπερ και γιατί οι “ροσονέρι” τον θεωρούν ιδανική επιλογή για την ενίσχυση της άμυνάς τους.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει ήδη μπει σε μεταγραφικούς ρυθμούς, σχεδιάζοντας την ομάδα της νέας σεζόν, τόσο για την υπεράσπιση του τίτλου στη Stoiximan Super League όσο και για την προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

Στο επίκεντρο δεν βρίσκονται μόνο οι μεταγραφικές προσθήκες, αλλά και οι ποδοσφαιριστές που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού.

Ένας από αυτούς είναι ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στην αμυντική γραμμή της Ένωσης τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με ιταλικό Μέσο, ο διεθνής Καμερουνέζος στόπερ βρίσκεται στη λίστα της Μίλαν, η οποία αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της άμυνάς της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, που επικαλείται πληροφορίες και από το “TransferFeed”, οι “ροσονέρι” αξιολογούν θετικά την περίπτωση του 28χρονου αμυντικού, θεωρώντας πως συνδυάζει εμπειρία, παραστάσεις και σχετικά προσιτό κόστος.

Την ίδια στιγμή, η Μίλαν δεν φαίνεται να “παίζει” μόνη της για τον Μουκουντί, καθώς ενδιαφέρον υπάρχει και από ομάδες της Premier League.

Ανάμεσα στους συλλόγους που παρακολουθούν την περίπτωσή του βρίσκονται η Γουέστ Χαμ και η Μπρέντφορντ, με τους Άγγλους να εξετάζουν σοβαρά την προοπτική απόκτησής του το καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν, ο Μουκουντί κατέγραψε 42 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, σημειώνοντας τρία γκολ, ενώ το συμβόλαιό του με την Ένωση έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.