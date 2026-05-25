Η 24η Μαΐου 2026 αποτελεί πλέον μια ιστορική ημερομηνία για τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας τους και επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης.

Μέσα στους πανηγυρισμούς για τη μεγάλη επιτυχία, κανείς στην ομάδα δεν ξέχασε την Κανέλλα Χρυσονίδου, ένα από τα πιο διαχρονικά και σημαντικά στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας όσο και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου φρόντισαν να της αφιερώσουν δημόσια το τρόπαιο, στέλνοντάς της μήνυμα στήριξης και αγάπης.

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ο Παπανικολάου απευθύνθηκε συγκινημένος στην Κανέλλα Χρυσονίδου, λέγοντας: «Αυτό είναι για σένα Κανέλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».

Ανάλογη ήταν και η αναφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό. Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά».

Η Κανέλλα Χρυσονίδου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας του Ολυμπιακού εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Εντάχθηκε στην ΚΑΕ το 1998, ξεκινώντας από το τμήμα υποστήριξης πωλήσεων εισιτηρίων διαρκείας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας.

Από το 2010 κατέχει τη θέση της υπεύθυνης της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αποτελώντας ένα από τα πιο έμπειρα και αγαπητά στελέχη του συλλόγου.