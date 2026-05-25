Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα και sex symbol της δεκαετίας του ’90 «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μια γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Ο καρκίνος εμφανίστηκε στη ζωή της Γωγώς Μαστροκώστα λίγους μήνες αφότου γεννήθηκε η 18χρονη πλέον κόρη της, Βικτώρια Δέλλα.

Η Μαρία Καλάβρια, μια από τις πολύ στενές φίλες της Γωγώς Μαστροκώστα είπε το δικό της «αντίo» μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Γωγώ μου θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δεν γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη, το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους μας. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές, την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου».