Η σειρά Porto Leone έρχεται τη Δευτέρα με ένα νέο επεισόδιο και ο Αντρέας ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα κρύβεται πίσω από την απαγωγή του παιδιού.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο τη Δευτέρα στη σειρά Porto Leone.

Επεισόδιο 57

Η επιστροφή της κακοποιημένης Γαλήνης στο σπίτι δημιουργεί αναπάντητα ερωτήματα. Ασπίδα της απέναντι στην σκληρότητα του Βούλγαρη είναι ο Μανώλης καθώς και ο Ορέστης που, παρόλη την ταραχή που του έχει δημιουργήσει η συνάντηση του µε την Βούλα και η κουβέντα που έκαναν για την εγκυμοσύνη της, είναι δίπλα της.

Ο Αντρέας ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα είναι αυτή που κρύβεται πίσω από την απαγωγή του παιδιού του Στράτου, με εκείνη να καταφέρνει να τον πείσει ότι τα κίνητρα της Λένας δεν είναι αυτά που φαίνονται.

Η Καίτη καταφέρνει να ξεφύγει από τους ανθρώπους του Καπετανάκου, την ίδια στιγμή που η Ξένη αποφασίζει να κάνει έφοδο στο σπίτι του Καπετανάκου για να πάρει πίσω το παιδί. Τέλος, ο Γιάμαρης μαθαίνει την φριχτή αλήθεια για τα μαρτύρια που πέρασε η Γαλήνη.