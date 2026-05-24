Σε παιχνίδι για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμερικανικές παρεμβάσεις σε βασικούς όρους της υπό συζήτηση συμφωνίας, με χαρακτηριστικότερο ζήτημα την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον συνεχίζει να επιβραδύνει την πρόοδο των συνομιλιών, γεγονός που αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικά συμφωνία.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη αλλά ταυτόχρονα επιφυλακτική. Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος στον Λευκό Οίκο σύμφωνα με το Axios, δεν αναμένεται άμεση κατάληξη στις διαπραγματεύσεις, καθώς απαιτούνται αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από την ιρανική ηγεσία. Παρότι εκφράζεται η εκτίμηση ότι μια υπογραφή μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, αναγνωρίζεται ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και θα μπορούσε ακόμη και να ανατραπεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να μη βιάζεται, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματευτές του δεν πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία, καθώς «ο χρόνος είναι με το μέρος μας». Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός σε βάρος του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου υπάρξει οριστική, επικυρωμένη και υπογεγραμμένη συμφωνία, επιμένοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, από ιρανικής πλευράς επιχειρείται να σταλεί μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής κλιμάκωσης. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ σημείωσε και ότι η χώρα δεν επιθυμεί περιφερειακή αστάθεια, κατηγορώντας το Ισραήλ για αποσταθεροποιητικές ενέργειες. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σε ζητήματα “αξιοπρέπειας και τιμής”.

Την ίδια ώρα, σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επανέφερε το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για «νόμιμο δικαίωμα» διαχείρισής τους από την Τεχεράνη στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας, ενώ παρουσίασε την κίνηση αυτή ως παράγοντα σταθερότητας στον Περσικό Κόλπο.