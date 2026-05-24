Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν «να βιαστούν» να συνάψουν μια συμφωνία με το Ιράν και φάνηκε να μειώνει τις ελπίδες για γρήγορη οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για να μπεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ζήτησα από τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία, διότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, το Truth Social, την ώρα που Αμερικανοί και Ιρανοί λένε εδώ και μερικές ημέρες ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν ένα συμβιβασμό.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει «πλήρως σε ισχύ έως ότου συναφθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μια συμφωνία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τα δύο μέρη πρέπει να πάρουν το χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν πρέπει να υπάρξουν λάθη».

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε διατάξει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μετά την αποτυχία μιας πρώτης συνόδου ιρανοαμερικανικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

«Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με τρόπο οργανωμένο και εποικοδομητικό», πρόσθεσε.

Για μια ακόμα φορά καταφέρθηκε εναντίον της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που είχε συναφθεί το 2015 από τον δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πιο κακές συμφωνίες που έχουν συναφθεί» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει χθες, Σάββατο, λόγο για ένα συμβιβασμό που προβλέπει το εκ νέου άνοιγμα του Ορμούζ, που είναι ντε φάκτο αποκλεισμένο από την Τεχεράνη από την αρχή του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Επικρίσεις από ρεπουμπλικανούς

Οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται να απαντούν στις κριτικές που διατυπώθηκαν το σαββατοκύριακο μέσα στην ίδια την παράταξή του σχετικά με την προοπτική να συναφθεί μια συμφωνία, την οποία ορισμένοι αιρετοί ρεπουμπλικάνοι θεωρούν πως είναι πολύ ευνοϊκή για το Ιράν, ορκισμένο εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι γερουσιαστές Τεντ Κρουζ και Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, όπως και ο Μάικ Πομπέο, υπουργός Εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο να έχει προσεχώς το Ιράν πλεονεκτήματα όπως τη δυνατότητα να πωλεί ελεύθερα το πετρέλαιό του.

Ο Κρουζ έγραψε στο X πως η έκβαση αυτή θα μπορούσε να είναι ένα «καταστροφικό λάθος».

«Αυτό για εμένα δεν έχει κανένα νόημα», επαύξησε σήμερα μιλώντας σε αμερικανικό δικτυο ο απερχόμενος ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις. «Μιλάμε σήμερα για μια θέση σύμφωνα με την οποία θα μπορούσαμε να δεχθούμε να παραμείνουν στο Ιράν πυρηνικά υλικά. Πώς μπορεί αυτό να είναι λογικό; Επίσης, μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών και το γεγονός ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι να απελευθερώσουν τα στενά του Ορμούζ πριν καθορισθούν οι όροι της συμφωνίας, μου φαίνονται επίσης συζητήσιμα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, μια ενδεχόμενη συμφωνία θα προέβλεπε την παράταση για 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός που ισχύει αυτή τη στιγμή, περίοδος κατά την οποία θα ανοίξουν και πάλι στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα πωλεί ελεύθερα πετρέλαιο και θα διαξάγονται διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Έχω την εντύπωση ότι αυτή η συμφωνία στην πραγματικότητα θα μας ξαναφέρει στο status quo προ του πολέμου», δήλωσε σήμερα από την πλευρά του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν.