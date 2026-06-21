Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες ώρες στην Ελβετία, με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να βρίσκονται ήδη στη χώρα, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο Χοτζατολεσλάμ Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγκί, κύριος εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν την κύρια επιλογή της Τεχεράνης

«Θα εισέλθουμε στις διαπραγματεύσεις με ισχύ και προσοχή, αλλά δεν είμαστε παθητικοί», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μέσω Telegram.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η βασική επιλογή της χώρας παραμένει «το πεδίο του αγώνα», είτε αυτό αφορά στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε άλλες μορφές κινητοποίησης.

«Δεν ανησυχούμε για το ενδεχόμενο αποτυχίας των διαπραγματεύσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν προσήλθε στις συνομιλίες «από απελπισία ή αδυναμία».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, έφτασαν σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτές τις έμμεσες συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης με διάρκεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στο ξενοδοχείο του Μπούργκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη.

Φρουροί της Επανάστασης: Δεν εκδίδονται άδειες διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, μετέδωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «παραμένουν κλειστά» και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν θα εκδίδει άδειες διέλευσης για πλοία «μέχρι νεωτέρας».

Η πληροφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προετοιμάζονται για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες στην Ελβετία μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης (MoU) την περασμένη εβδομάδα.

Τι προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προβλέπει την «άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται ότι δεν θα προχωρήσουν σε πολεμικές ή άλλες στρατιωτικές ενέργειες η μία εναντίον της άλλης.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να ξεκινήσει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και να προχωρήσει στη σταδιακή κατάργηση του εμπάργκο, ενώ η Τεχεράνη αναλαμβάνει να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών για διάστημα 60 ημερών.

Στο ενεργειακό πεδίο, οι ΗΠΑ συμφωνούν να χορηγήσουν εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης των κυρώσεων.