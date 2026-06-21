Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες τεσσάρων γυναικών σε βάρος πρώην αρχιμανδρίτη, οι οποίες υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν ανήλικες και συμμετείχαν στις δραστηριότητες ενορίας στην Αττική.

Οι καταγγέλλουσες περιγράφουν έναν άνθρωπο που απολάμβανε την εμπιστοσύνη των οικογενειών τους και είχε ισχυρή παρουσία στην τοπική εκκλησιαστική κοινότητα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν σήμερα, πίσω από αυτή την εικόνα κρύβονταν συμπεριφορές που τις σημάδεψαν για χρόνια.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν όταν οι ίδιες ήταν ακόμη ανήλικες. Οι γυναίκες καταγγέλλουν ανάρμοστες συμπεριφορές και πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα, ενώ υποστηρίζουν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αδυνατούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για όσα βίωναν.

«Ένα βράδυ που είχα πάει δήθεν για να του το διαβάσω, να του διαβάσω και να του τρίψω τα πόδια, αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης. Με έβαλε να στηρίζομαι στα χέρια μου στο κρεβάτι του. Εκείνος προσπαθούσε να βάλει το μόριό του μέσα μου, αλλά δεν επιτεύχθηκε αυτό. Δεν είχε και εκείνος πολλές δυνάμεις», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μια από τα θύματα.

«Ξεκίνησε να με φιλάει ξεκάθαρα, στο στόμα. Έβαζε τα χέρια του μέσα απ’ την μπλούζα μου. Μου ζήταγε να βγάζω το σουτιέν μου. Με χάιδευε ανάμεσα στα πόδια μου. Πάνω απ’ τη φούστα, κάτω απ’ τη φούστα. Αυτά γινόντουσαν στο δωμάτιό του, είτε μέσα σε ένα δωμάτιο σαν γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως εξομολογητήριο. Και είχε την πολυθρόνα του δίπλα σε ένα εικονοστάσι με την εικόνα της Παναγίας πάνω.

Φτάσαμε σε ένα σημείο όταν εγώ ήμουνα 16 χρονών, το καλοκαίρι. Ήμασταν στο κέντρο φιλοξενίας των μελών του συλλόγου. Ήταν ένα μεσημέρι που ήμασταν μόνοι μας, στο κρεβάτι του. Με έβαζε συνήθως και ξάπλωνα δίπλα του, που πήρε το χέρι μου και το έβαλε πάνω από το γεννητικό του όργανο. Και σταδιακά μου έλεγε να το χαϊδεύω, να το βάζω μέσα απ’ το εσώρουχό του, και με καθοδηγούσε πώς να τον ικανοποιώ και να τον ευχαριστώ», περιέγραψε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές τους σε ένα περιβάλλον όπου, όπως ισχυρίζονται, επικρατούσε φόβος και απόλυτος έλεγχος. Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι αποθαρρύνονταν από το να συζητούν με τους γονείς τους όσα συνέβαιναν στην ενορία, ενώ περιγράφουν ένα κλίμα που δεν ευνοούσε τις αντιδράσεις ή τις καταγγελίες.

«Αυτοί που πιστεύω το ξέρανε ήταν οι άνθρωποι που μένανε στο ίδιο σπίτι μαζί του. Και πρώτον, γιατί μόλις τους το είπαμε, ούτε πολύ εξεπλάγησαν ούτε μας στήριξαν, κανένας. Μερικοί από αυτούς έχουνε πάει και μένουν μαζί του τώρα. Και επίσης ήτανε στο σπίτι την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ συχνά. Σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση, σε ένα σπίτι που πολλές φορές εκείνοι μας παίρναν τηλέφωνο και μας λέγαν να πάμε, κανονίζανε ποια κοπέλα θα πάει να του τρίψει τα πόδια», είπε μία άλλη κοπέλα.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για συμπεριφορές που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ήταν γνωστές σε πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος της ενορίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

Οι γυναίκες αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια χρόνια αργότερα, υποστηρίζοντας ότι θέλουν να αναδείξουν όσα καταγγέλλουν πως συνέβησαν και να ενθαρρύνουν ενδεχομένως και άλλα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους.

Συγκλονιστικές είναι και οι τοποθετήσεις συγγενών των καταγγελλουσών, οι οποίοι κάνουν λόγο για βαθύ αίσθημα προδοσίας απέναντι σε έναν άνθρωπο που, όπως λένε, θεωρούσαν επί χρόνια άξιο εμπιστοσύνης.

Από την πλευρά της, η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας αναφέρει ότι από τη στιγμή που περιήλθαν σε γνώση της οι συγκεκριμένες καταγγελίες κινήθηκαν οι προβλεπόμενες εκκλησιαστικές διαδικασίες και η υπόθεση εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα.

Οι καταγγελίες βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου ενδιαφέροντος, ενώ αναμένονται οι περαιτέρω εξελίξεις και τα αποτελέσματα της διερεύνησης της υπόθεσης.