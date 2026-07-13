Συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στην πορεία των ερευνών μετά τις συλλήψεις των τριών ατόμων που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, όπου υπογράμμισε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ήδη σημαντικά στοιχεία.

«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους τρεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους και συλληφθέντες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αναμένουν σημαντικά ευρήματα και από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν.

Όπως εξήγησε, η αντίδραση των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξε ότι δεν περίμεναν την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. «Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πειστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν τα ψηφιακά τους πειστήρια και μάλιστα αιφνιδιάστηκαν», δήλωσε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες δεν ανέμεναν την ταυτοποίησή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. «Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας», σημείωσε.

Συνεχίζονται οι έρευνες για όλους τους εμπλεκόμενους

Η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή με τις μέχρι τώρα συλλήψεις, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή στόχος των Αρχών ήταν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις. «Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις», ανέφερε.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιοποίηση όλων των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

«Μέσα σε 5 χρόνια έχασα κόρη και σύζυγο»

Στο ΕΡΤnews μίλησε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της 72χρονης Βάγιας που έχασε τη ζωή της από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώντας την Ελληνική Αστυνομία για την ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης, εκφράζοντας την ελπίδα οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. «Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αστυνομία που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως η σύλληψη των κατηγορουμένων αποτελεί μια μικρή δικαίωση για την οικογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή ο θάνατος της συζύγου του να είναι «ο τελευταίος αθώος θάνατος από τέτοια γεγονότα μίσους και μισαλλοδοξίας».

Αναφερόμενος στις δραματικές στιγμές της επίθεσης, ο κ. Νέστορας παραδέχθηκε ότι ακόμη δυσκολεύεται να μιλήσει για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι η απώλεια της συζύγου του εξακολουθεί να είναι αβάσταχτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Όπως είπε, η υγεία της παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και εκτίμησε ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αν και θα χρειαστεί να συνεχίσει την αποθεραπεία της υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο ίδιος υιοθέτησε πλήρως το δημόσιο μήνυμα της κόρης του, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια δεν επιθυμεί νέους κύκλους βίας. «Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δίνει κάποιος τον αγώνα του. Η κουβέντα είναι το καλύτερο μέσο, όχι οι επιθέσεις και τα γκαζάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στους ανθρώπους που κατηγορούνται για την επίθεση, ο Παναγιώτης Νέστορας απάντησε με εμφανή συγκίνηση: «Μη με βάζετε σε τέτοιο δίλημμα. Ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια της γυναίκας μου. Απλώς θα τους κοιτούσα και θα τους έλεγα ένα μεγάλο “γιατί;”», ενώ πρόσθεσε την ελπίδα να ωριμάσουν.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι μέσα σε πέντε χρόνια έχει βιώσει δύο μεγάλες οικογενειακές απώλειες, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά ακόμα δυσκολότερη τη διαχείριση της τραγωδίας.