Σε σταθερά καλοκαιρινό μοτίβο θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και βοριάδες στο Αιγαίο.

Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται, ωστόσο, στο διάστημα μετά τις 15 Ιουλίου, καθώς τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Παρά τις αυξημένες μέγιστες τιμές, οι ειδικοί αποφεύγουν προς το παρόν να μιλήσουν για οργανωμένο ή παρατεταμένο καύσωνα, καθώς η διάρκεια και οι ελάχιστες νυχτερινές θερμοκρασίες θα καθορίσουν εάν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.

Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για το διάστημα 15-21 Ιουλίου

Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι η θερμοκρασία θα ακολουθήσει αισθητά ανοδική πορεία από τις 15-16 Ιουλίου, με τη θερμή περίοδο να ενδέχεται να διαρκέσει έως τις 21 του μήνα. Όπως σημείωσε, η τάση δείχνει «αρκετή ζέστη» και σημαντική άνοδο του υδραργύρου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι είναι ακόμη πρόωρο να χαρακτηριστεί η επερχόμενη μεταβολή ως καύσωνας.

Με βάση την ανάλυσή του, από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, ενώ από τις 15 ή 16 Ιουλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά μπορούν να φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τη θέση και την ένταση των θερμών αερίων μαζών, αλλά και από τη διατήρηση ή την εξασθένηση των βορείων ανέμων.

Για την Κυριακή, ο γνωστός μετεωρολόγος προβλέπει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή τοπικών όμβρων στα ορεινά της Δράμας και της Ξάνθης, καθώς και σε ορισμένα ορεινά τμήματα της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη έκταση ή διάρκεια και δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα καλοκαιρίας.

Το Meteo δεν χαρακτηρίζει τη ζέστη ως καύσωνα

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισημαίνει ότι από την Κυριακή 12 Ιουλίου η θερμοκρασία θα κινηθεί πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Σε αρκετές περιοχές οι μέγιστες τιμές μπορεί να φτάσουν τους 38 με 39 βαθμούς και, σε τοποθεσίες με ιδιαίτερα θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά, δεν αποκλείεται να καταγραφούν τοπικά ακόμη και 40 βαθμοί Κελσίου.

Παρά τις υψηλές αυτές τιμές, το Meteo διευκρινίζει ότι το θερμό επεισόδιο των αμέσως επόμενων ημερών δεν πληροί, με τα διαθέσιμα στοιχεία, τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί καύσωνας.

Ως βασικό ενδεικτικό όριο αναφέρει μέγιστες θερμοκρασίες τουλάχιστον 37 βαθμών και ελάχιστες τουλάχιστον 26 βαθμών για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Καθοριστικός παράγοντας, επομένως, δεν είναι μόνο το πόσο ψηλά θα ανέβει η θερμοκρασία το μεσημέρι, αλλά και το κατά πόσο θα υποχωρεί κατά τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Μαρουσάκης: Μελτέμια, ζέστη και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει ένα φυσιολογικό για την εποχή καλοκαιρινό σκηνικό, με θερμοκρασίες που κατά τόπους θα πλησιάζουν τους 39 βαθμούς, χωρίς όμως να διαφαίνεται μέχρι στιγμής ακραίο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, στο εσωτερικό της κεντρικής και νότιας χώρας και σε περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες στη ζέστη.

Παράλληλα, τα μελτέμια θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Οι βοριάδες θα συγκρατούν κάπως τις θερμοκρασίες στα ανατολικά και στα νησιά, όμως ο συνδυασμός τους με την ξηρή βλάστηση και τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Κατά τον μετεωρολόγο του Open, έως περίπου τις 23 Ιουλίου δεν προκύπτει ένδειξη ακραίου καύσωνα για την Ελλάδα. Ακόμη και σε περίπτωση πρόσκαιρης εισβολής θερμότερων αερίων μαζών, εκτιμά ότι ψυχρότερα ρεύματα από τα Βαλκάνια μπορούν να περιορίσουν τη διάρκειά της.

Κυριακή με ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα ορεινά

Η Κυριακή θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές και -ευτυχώς- με σχετικά χαμηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα περιορισμένων όμβρων κυρίως στα ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα περισσότερα ηπειρωτικά θα φτάσει περίπου τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία και άλλες κλειστές πεδινές περιοχές μπορεί να καταγραφούν τοπικά 37 με 39 βαθμοί. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν χαμηλότερες, λόγω της θαλάσσιας αύρας και των βορείων ανέμων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρ και πιθανώς τοπικά υψηλότερα στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο θα είναι γενικά ασθενέστεροι, με μικρό έως μέτριο κυματισμό.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 με 37 βαθμούς στο εσωτερικό του νομού, ενώ στα ανατολικά και παραθαλάσσια τμήματα θα είναι χαμηλότερη εξαιτίας των βορείων ανέμων. Η ένταση των ανέμων, σε συνδυασμό με την ξηρότητα, απαιτεί αυξημένη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει περίπου τους 34 με 35 βαθμούς, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα μέσα στην πόλη.

Δευτέρα και Τρίτη: Μικρή ανάσα στα ανατολικά

Τη Δευτέρα οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, προκαλώντας μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με περιορισμένες νεφώσεις στα ορεινά κατά τις απογευματινές ώρες. Οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν κατά κανόνα μεταξύ 32 και 35 βαθμών, με κάπως υψηλότερες θερμοκρασίες στα δυτικά και σε κλειστά ηπειρωτικά τμήματα.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και την Τρίτη, με καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές και βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι συνθήκες στις θάλασσες θα είναι σχετικά καλές στο Ιόνιο, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ο κυματισμός θα είναι εντονότερος εξαιτίας των μελτεμιών.

Από την Τετάρτη αρχίζει η νέα άνοδος

Από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη, η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει εκ νέου να ανεβαίνει. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ενώ οι τοπικές νεφώσεις στα ορεινά δεν φαίνεται να συνοδεύονται από αξιόλογα ή εκτεταμένα φαινόμενα.

Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν αρχικά κοντά στους 34 με 36 βαθμούς και στη συνέχεια ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 37 με 38 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας. Η ακριβής ένταση και η διάρκεια της ανόδου μετά τις 16 Ιουλίου θα αποσαφηνιστούν από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα.