Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις 16 χρόνια μετά την πολύνεκρη επίθεση στη Marfin. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό, ενώ είχε προηγηθεί πριν από λίγα 24ωρα και η σύλληψη δύο 42χρονων, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Για την πορεία της έρευνας που οδήγησε στις πρώτες συλλήψεις, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης και συντονισμένης έρευνας πολλών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως τόνισε, η εξέλιξη της υπόθεσης «δεν πραγματοποιήθηκε εν μία νυκτί», αλλά προέκυψε ύστερα από περίπου έναν χρόνο επεξεργασίας στοιχείων από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό, το οποίο επεξεργαζόταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε μία πολυσέλιδη έκθεση, η οποία εξηγεί ουσιαστικά γιατί οι αστυνομικοί κατάφεραν τώρα να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία που παραδόθηκαν στη Δικαιοσύνη οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις κατηγορούμενους.

«Η αστυνομία δεν λειτουργεί με βάση την προεκλογική περίοδο»

Απαντώντας σε σχόλια που συνδέουν την εξέλιξη της υπόθεσης με την προεκλογική περίοδο, η κ. Δημογλίδου απέρριψε κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Η αστυνομία επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εδώ και έναν χρόνο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα να συνεχίσει την έρευνα, συλλέχθηκε νέο υλικό από την Αντιτρομοκρατική και το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε την έκθεση που οδήγησε στην άσκηση των διώξεων», σημείωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πως θα πρέπει να αναμένονται οι απολογίες των κατηγορουμένων και η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Το ανώνυμο email και τα νέα ψηφιακά δεδομένα

Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το μοναδικό ή καθοριστικό στοιχείο.

«Υπήρχε κανονικά στη δικογραφία αυτό το email. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ήδη στοιχεία στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ξεκινήσει την έρευνα», τόνισε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν αξιοποιήθηκαν μόνο φωτογραφίες, αλλά και πρόσθετα ψηφιακά δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

«Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και στην υπόθεση αυτή εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες που διαθέτει το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών», ανέφερε.

«Η έρευνα δεν σταματά εδώ» – Στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για εμπρηστική επιθεση που σημειώθηκε στίς 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 (EUROKINISSI)

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε επιπλέον πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση.

«Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους. Υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ», είπε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ήδη αναλύεται νέο υλικό που κατασχέθηκε κατά τις κατ’ οίκον έρευνες στους δύο συλληφθέντες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν στοιχεία τόσο για την υπόθεση της Marfin όσο και για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις.

Ο ρόλος της ομάδας και ο ανθρωποκτόνος δόλος

Απαντώντας στο ερώτημα εάν επρόκειτο για έναν μόνο δράστη που πέταξε τη μολότοφ, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει οργανωμένη δράση ομάδας με διακριτούς ρόλους.

Όπως εξήγησε, ένα άτομο φέρεται να έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας, άλλο να πέταξε το εύφλεκτο υγρό και τις μολότοφ, ενώ συνολικά η ομάδα φαίνεται ότι λειτουργούσε με συγκεκριμένη καθοδήγηση.

«Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσοι ήταν συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Καθένας είχε τον δικό του ρόλο και στόχος μας είναι να ταυτοποιηθούν όλοι όσοι συμμετείχαν», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο, σημείωσε ότι, όταν κάποιος επιτίθεται με μολότοφ σε κατάστημα όπου γνωρίζει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι και αποκλείει τη μοναδική οδό διαφυγής τους, «καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ανθρωποκτόνος δόλος».