Το καλοκαίρι έχει έναν δικό του τρόπο να ανατρέπει το πρόγραμμα. Ξεκινάς λέγοντας ότι θα πας κατευθείαν σπίτι μετά τη δουλειά και, λίγες ώρες αργότερα, βρίσκεσαι για περπάτημα στην παραλιακή, καφέ με φίλους ή να οργανώνεις μια απόδραση για το Σαββατοκύριακο. Κάπου ανάμεσα προσπαθείς να χωρέσεις λίγη άσκηση, να θυμηθείς πού έβαλες το πορτοφόλι σου και να βρεις φορτιστή πριν φύγεις.

Εκεί ακριβώς χρειάζεται ένα gadget που να μπορεί να συμβαδίσει με τον καλοκαιρινό αυθορμητισμό. Να φοριέται από το πρωί έως το βράδυ, να μην επηρεάζεται από τον δυνατό ήλιο, να καταγράφει την κίνηση, να κάνει τις πληρωμές πιο εύκολες και να μην απαιτεί καθημερινό ραντεβού με την πρίζα.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro τα συγκεντρώνει όλα σε ένα design που δείχνει εξίσου σωστό στο workout, στο γραφείο και στη βραδινή έξοδο. Μαζί με το HUAWEI WATCH FIT 5 – την πιο οικονομική επιλογή- κάνει πράξη το «Spark Your Vibe» στην καθημερινότητα και κάνει την κίνηση να μοιάζει πιο εύκολη, πιο αυθόρμητη και σαφώς λιγότερο πιεστική.

Τετράγωνο design, καθόλου τετράγωνη διάθεση

Σκέψου μια καθημερινότητα με περισσότερη κίνηση, αλλά χωρίς αυστηρά προγράμματα και «πρέπει». Ένα mini-workout ανάμεσα σε δύο υποχρεώσεις, ένα αυθόρμητο run μετά τη δουλειά ή μια βόλτα που τελικά κρατά λίγο περισσότερο. Αυτή ακριβώς τη διάθεση εκφράζει το μότο «Be Squared, not Square». Ξεκινά από το χαρακτηριστικό τετράγωνο σχήμα της σειράς, αλλά μιλά για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: να είσαι δραστήριος, οργανωμένος και γεμάτος ενέργεια, χωρίς να βάζεις την καθημερινότητά σου σε κουτάκια. Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro έχει τετράγωνη μορφή, αλλά καθόλου «τετράγωνη» λογική, γιατί ταιριάζει σε όσους αγαπούν το fitness χωρίς να θέλουν να μετατρέψουν κάθε προπόνηση σε στρατιωτική αποστολή.

Αυτή η χαλαρή αλλά δραστήρια φιλοσοφία αποτυπώνεται και στο design του. Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro διαθέτει μεγάλη οθόνη 1,92 ιντσών, 2.5D sapphire glass, στεφάνη από κράμα τιτανίου και λεπτή, ελαφριά κατασκευή. Μπορείς να το φορέσεις στο πρωινό workout και να το κρατήσεις στο γραφείο, στη βόλτα ή στη βραδινή έξοδο, χωρίς να μοιάζει παράταιρο με το υπόλοιπο outfit.

Για όσους θέλουν την ίδια urban αισθητική σε μια πιο προσιτή εκδοχή, το HUAWEI WATCH FIT 5 έρχεται με οθόνη 1,82 ιντσών, λεπτό προφίλ και χρωματιστές επιλογές που προσθέτουν ακόμη περισσότερο καλοκαιρινό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Μια οθόνη που τα βάζει με τον ήλιο

Ο καλοκαιρινός ήλιος είναι υπέροχος για τη διάθεση, όχι τόσο όμως για τις οθόνες που, ξαφνικά, γίνονται… αόρατες. Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro αποφεύγει αυτό το πρόβλημα χάρη στη φωτεινότητα που φτάνει έως τα 3.000 nits, ώστε ο ρυθμός, οι παλμοί και η διαδρομή σου να παραμένουν ευδιάκριτα ακόμη και κάτω από έντονο φως.

Είτε βγαίνεις για ένα σύντομο τρέξιμο στην πόλη είτε ψάχνεις το επόμενο μονοπάτι που θα σε οδηγήσει σε κρυφή παραλία στις διακοπές, δεν χρειάζεται να σταματήσεις, να πιέσεις τα μάτια ή να κάνεις σκιά με το χέρι σου. Μια γρήγορη ματιά στον καρπό αρκεί για να δεις όσα χρειάζεσαι και να συνεχίσεις.

Το workout των πέντε λεπτών που δεν χρειάζεται πρόγραμμα

Δεν χρειάζεται κάθε προπόνηση να ξεκινά με αθλητική τσάντα, χρονόμετρο και μία ολόκληρη ώρα κενή στο ημερολόγιο. Μερικές φορές, το σώμα ζητά απλώς να σηκωθείς από την καρέκλα, να τεντωθείς και να κάνεις ένα μικρό reset πριν συνεχίσεις.

Η λειτουργία mini-workout της σειράς περιλαμβάνει 30 καθοδηγούμενες ασκήσεις για τον αυχένα, τους ώμους, τους καρπούς, τη μέση και τα πόδια. Έτσι, ένα διάλειμμα στο γραφείο μπορεί να γίνει stretching, μια πολύωρη διαδρομή να κλείσει με λίγη κινητοποίηση και τα λεπτά πριν από μια δραστηριότητα να λειτουργήσουν ως γρήγορο ζέσταμα.

Την εμπειρία κάνει ακόμη πιο παιχνιδιάρικη το panda-themed watch face, που ακολουθεί τις κινήσεις σου και μετατρέπει το σύντομο διάλειμμα σε ένα μικρό challenge. Γιατί, όταν το fitness χωρά φυσικά μέσα στην ημέρα και δεν μοιάζει με αγγαρεία, είναι πολύ πιο εύκολο να το ξεκινήσεις.

Και όταν έχεις περισσότερο χρόνο ή διάθεση για κάτι πιο απαιτητικό, το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ανεβάζει ρυθμό μαζί σου. Υποστηρίζει περισσότερα από 100 workout modes και καλύπτει δραστηριότητες από running και cycling μέχρι trail running, golf και freediving. Έτσι, μπορεί να σε ακολουθήσει τόσο σε μια χαλαρή βόλτα στην πόλη όσο και σε μια προπόνηση όπου θέλεις να δεις πιο αναλυτικά τι ακριβώς κατάφερες.

Μετά την προπόνηση, καφές με ένα tap

Το καλοκαίρι, όσο λιγότερα αντικείμενα χρειάζεται να κουβαλάς τόσο το καλύτερο. Με το Curve Pay, μπορείς να πραγματοποιείς ανέπαφες πληρωμές απευθείας από τον καρπό σου.

Τελειώνεις το τρέξιμο, σταματάς για νερό, καφέ ή ένα γρήγορο σνακ και πληρώνεις χωρίς να ψάχνεις κινητό, κάρτα ή πορτοφόλι. Η κίνηση γίνεται με ένα tap και η ημέρα συνεχίζεται χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Λιγότερα πράγματα στις τσέπες, περισσότερη ελευθερία στην κίνηση.

Αυτονομία που δίνει χώρο στη βαλίτσα

Στις διακοπές υπάρχουν αρκετά πράγματα να θυμάσαι: μαγιό, γυαλιά, φορτιστή κινητού, εισιτήρια. Ο φορτιστής του smartwatch δεν χρειάζεται να γίνει άλλη μία μόνιμη έγνοια. Η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 προσφέρει αυτονομία έως και 10 ημέρες σε ελαφριά χρήση και έως 7 ημέρες σε τυπική χρήση, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει ένα γεμάτο weekend, ένα island hopping ή αρκετές ημέρες μακριά από το σπίτι χωρίς καθημερινή αναζήτηση πρίζας.

Και όταν τελικά χρειαστεί ενέργεια, το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro υποστηρίζει ασύρματη γρήγορη φόρτιση περίπου 60 λεπτών. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές outdoor εξορμήσεις, η αυτονομία στο trail running μπορεί να φτάσει έως και τις 25 ώρες. Εσύ οργανώνεις την επόμενη βουτιά, τη διαδρομή ή το βραδινό ποτό και το ρολόι φροντίζει να μείνει στον ρυθμό σου.

Ευεξία χωρίς να χρειάζεται να γίνεις ειδικός στα data

Το καλοκαίρι μπορεί να σημαίνει περισσότερες βόλτες, περισσότερη κίνηση και λιγότερο σταθερές ώρες ύπνου. Κάπου ανάμεσα στα ξενύχτια, τα πρωινά μπάνια και τις γεμάτες ημέρες, είναι χρήσιμο να έχεις μια πιο καθαρή εικόνα του πώς ανταποκρίνεται το σώμα σου.

Η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 παρακολουθεί τον ύπνο, τους καρδιακούς παλμούς, το SpO₂ και την καθημερινή δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας χρήσιμες πληροφορίες χωρίς να σε βάζει στη διαδικασία να αποκωδικοποιείς αμέτρητους αριθμούς. Στόχος είναι να καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα πότε χρειάζεσαι περισσότερη κίνηση, καλύτερη ξεκούραση ή απλώς ένα μικρό διάλειμμα.

Η λειτουργία emotional wellbeing βοηθά στην αναγνώριση διαφορετικών συναισθηματικών καταστάσεων και περιλαμβάνει καθοδηγούμενες ασκήσεις αναπνοής για τις στιγμές που η ένταση ανεβαίνει. Στο HUAWEI WATCH FIT 5 Pro προστίθενται πιο εξελιγμένες λειτουργίες, όπως ECG, ανάλυση αρρυθμίας μέσω παλμικού κύματος και αξιολόγηση αρτηριακής δυσκαμψίας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους στην εκάστοτε αγορά.

Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να γίνεις expert στην ευεξία. Αρκεί να έχεις στον καρπό σου τα σωστά reminders για να ακούς λίγο περισσότερο το σώμα σου και λίγο λιγότερο το γεμάτο πρόγραμμά σου.

Φυσικά, η συμβατότητα με Android και iOS επιτρέπει στη σειρά να εντάσσεται εύκολα σε διαφορετικά τεχνολογικά οικοσυστήματα, χωρίς να περιορίζεται στους χρήστες smartphones της Huawei.

Την εμπειρία συμπληρώνει το HUAWEI Health MultiPass, που προσφέρει πρόσβαση σε επιλεγμένες εφαρμογές άσκησης, υγείας και ευεξίας, όπως οι HUAWEI Health+, FIIT, URUUN, komoot, Naviki και Life Period Tracker. Έτσι, έχεις περισσότερες επιλογές για να οργανώσει την προπόνηση, τις outdoor διαδρομές και την καθημερινή φροντίδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τον ρυθμό σου.





Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro έχει όλα όσα χρειάζεται ένα gadget για να κερδίσει μια θέση στο φετινό καλοκαίρι: ξεχωριστό design, άνεση, φωτεινή οθόνη, λειτουργίες άθλησης και ευεξίας, ανέπαφες πληρωμές και αυτονομία που σου επιτρέπει να αφήσεις τον φορτιστή στο σπίτι.

Όσο για το μότο «Be Squared, not Square» συνοψίζει τελικά κάτι μεγαλύτερο από το τετράγωνο design του ρολογιού. Είναι μια υπενθύμιση να βάλουμε περισσότερη κίνηση, χρώμα, ενέργεια και αυθορμητισμό στην καθημερινότητα. Ακριβώς δηλαδή όσα χρειάζεται και ένα πραγματικά καλό καλοκαίρι!