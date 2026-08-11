Με μια αιχμηρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου για τη φραστική επίθεση που δέχθηκε κατά την παραμονή της στην Τήνο, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη της κατά της κυβερνητικής πολιτικής:

«Μια γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία.

15-20 γύφτοι μου την «έπεσαν» και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!

Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η ΝΔ αν είσαι γύφτος, ρουβικωνας, φριπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπαχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις!

Και το καλύτερο;

Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς!

Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γυφτων η Ελλάδα μας.

Δυστυχώς.»

Πώς άναψαν τα αίματα στο λιμάνι της Τήνου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο λιμάνι της Τήνου, όπου η ευρωβουλευτής είχε ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα της για να προσκυνήσει στην Παναγία.

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα αντρών την πλησίασε στον χώρο για να ζητήσει εξηγήσεις, με έναν από αυτούς να υποστηρίζει: «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι».

Απαντώντας στις αιτιάσεις τους, η ίδια αναφέρθηκε στις θέσεις που υποστηρίζει δημόσια για τα ζητήματα εγκληματικότητας:

«αν πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί»

Η κλιμάκωση της έντασης

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση ατόμων από την ομάδα, τα οποία κινήθηκαν λεκτικά εναντίον της με χυδαίες εκφράσεις.

Το επεισόδιο πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις όταν ένας από τους άντρες έκανε κίνηση προς το μέρος της. Τότε παρενέβη άλλο άτομο της ίδιας παρέας και τον συγκράτησε, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η σωματική σύγκρουση.