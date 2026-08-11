Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν την Τρίτη 11/08 ότι έπληξαν πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παρά τους περιορισμούς που προβλέπει ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυραύλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Vela Nova, αφότου το πλήρωμά του “αγνόησε” τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, διευκρινίζει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ.

Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port.



A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire… pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026

Είναι η τρίτη φορά που ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί βία για να επιβάλει τον αποκλεισμό του σε ιρανικά λιμάνια από τότε που επανέφερε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Έκτοτε, οι αμερικανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν ανακατευθύνει 55 πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν.

Όταν τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά ο αποκλεισμός, την περίοδο μεταξύ των μέσων Απριλίου και των μέσων Ιουνίου, ο αμερικανικός στρατός είχε ανοίξει πυρ εναντίον εννέα πλοίων και ανακατευθύνει περισσότερα από 140 άλλα.