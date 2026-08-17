Ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν απείλησε να σπάσει τα πόδια του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ αστειεύτηκε σε δηλώσεις ότι θα μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε αμερικανικό έδαφος.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Τραμπ, ο υποστράτηγος, Αμίρ Χατάμι, είπε ότι το να αστειεύεται κανείς για μια τέτοια κίνηση αποτελεί «μεγάλο λάθος», καθώς το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα «σου σπάσουν τα πόδια», σύμφωνα με τη βρετανική Sun.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «ουσιαστικά εκδιωχθεί» από την περιοχή και δεν θα τους επιτραπεί πλέον να εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως καλέσει τον Λευκό Οίκο να «αποδεχτεί την πραγματικότητα της ήττας», αφού η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα επαναλάβει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Πριν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν νωρίτερα φέτος, τα Στενά του Ορμούζ ήταν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο για τα πετρελαιοφόρα. Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου, η διέλευση έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη και, κατά καιρούς, έχει διακοπεί εντελώς.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται εν μέσω φόβων για την προσφορά.

Δεδομένου ότι δεν διαφαίνεται καμία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία, ο Χατάμι ανακοίνωσε επίσης αμοιβή 30.000 δολαρίων για κάθε μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που θα συλληφθεί ή θα σκοτωθεί.

«Δεδομένου του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για συμμετοχή στην οικονομική τζιχάντ, καταρτίστηκε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο, για κάθε άτομο που σκοτώνει ή αιχμαλωτίζει και παραδίδει έναν Αμερικανό εισβολέα, ο Στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με την υποστήριξη των οικείων που συμμετέχουν στην οικονομική τζιχάντ και υπό τη δική του εγγύηση, θα λαμβάνει ένα δώρο αξίας 30.000 δολαρίων ή 5 δισεκατομμυρίων τομάν», δήλωσε ο Χατάμι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.