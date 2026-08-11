Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του πρώην διευθυντή της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό στο Ιράν.

Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ο Κοέν μίλησε στο Φόρουμ της Γαλιλαίας στη Σαφέντ και αναφέρθηκε σε επιχειρησιακή γνώση που, όπως είπε, είχε αποκτήσει η ισραηλινή υπηρεσία για την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση.

«Περιοδεύσαμε στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό πολλές φορές, προκειμένου να κατανοήσουμε τον χώρο», φέρεται να δήλωσε, χωρίς να διευκρινίσει πότε έγιναν οι επισκέψεις ή ποιοι ακριβώς συμμετείχαν.

«Η εκπλήρωση όλων των ονείρων μου»

Ο πρώην αρχηγός της Μοσάντ αναφέρθηκε και στα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, λέγοντας ότι ο βομβαρδισμός του Φορντό από τις ΗΠΑ ήταν για τον ίδιο «η εκπλήρωση όλων των ονείρων» του.

Η εγκατάσταση του Φορντό, μαζί με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και στη Νατάνζ, φέρεται να υπέστη σοβαρές ζημιές από αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.

Το Φορντό θεωρείται μία από τις πιο ευαίσθητες εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, καθώς βρίσκεται βαθιά μέσα σε ορεινή περιοχή και έχει απασχολήσει επί χρόνια τις ισραηλινές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου

Σύμφωνα με αναφορές, περίπου 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φέρονταν να βρίσκονται αποθηκευμένα στην εγκατάσταση θάφτηκαν μετά τα πλήγματα.

Ωστόσο, το Ισραήλ φέρεται να εκτιμά ότι το Ιράν μετέφερε μέρος του υλικού στην τοποθεσία Pickaxe Mountain μετά τον πόλεμο.

Ο Κοέν σχολίασε επίσης το ζήτημα του ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, λέγοντας ότι «απέχει ακόμη πολύ από μια βόμβα».

Η θέση αυτή, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με εκτιμήσεις ειδικών όπως ο Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% μπορεί να εμπλουτιστεί περαιτέρω σε επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο μέσα σε εβδομάδες ή ακόμη και σε ημέρες.

Οι παλαιότερες αποκαλύψεις για τη Μοσάντ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιόσι Κοέν μιλά δημόσια για επιχειρήσεις της Μοσάντ εναντίον του Ιράν.

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία της υπηρεσίας το 2021, είχε παραχωρήσει εκτενή συνέντευξη στην ισραηλινή τηλεόραση, δίνοντας λεπτομέρειες για δραστηριότητες κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Τότε είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η υπηρεσία του είχε εμπλοκή στην έκρηξη στην υπόγεια εγκατάσταση φυγοκέντρησης στη Νατάνζ.

Είχε επίσης περιγράψει με λεπτομέρειες την επιχείρηση του 2018, κατά την οποία η Μοσάντ απέσπασε το πυρηνικό αρχείο του Ιράν από χρηματοκιβώτια σε αποθήκη της Τεχεράνης.

Ο Φαχριζαντέχ και το μήνυμα προς την Τεχεράνη

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κοέν είχε επιβεβαιώσει ότι ο δολοφονημένος κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας του Ιράν, Μοχσέν Φαχριζαντέχ, βρισκόταν στο στόχαστρο της Μοσάντ για χρόνια.

Είχε επίσης στείλει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, λέγοντας ότι το ιρανικό καθεστώς πρέπει να καταλάβει πως το Ισραήλ εννοεί όσα λέει όταν δεσμεύεται ότι θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι νέες δηλώσεις του πρώην επικεφαλής της Μοσάντ έρχονται να επαναφέρουν στο προσκήνιο το μέγεθος της ισραηλινής διείσδυσης γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη βαρύτητα που αποδίδει το Τελ Αβίβ στις εγκαταστάσεις Φορντό και Νατάνζ.

«Θα την πήγαινα στο υπόγειο κελάρι της Νατάνζ»

Ο Κοέν φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι γνωρίζει σε βάθος τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Αναφερόμενος στη δημοσιογράφο Νταγιάν, είπε ότι, αν του δινόταν η ευκαιρία, θα την πήγαινε στο υπόγειο «κελάρι» της Νατάνζ, όπου, όπως ανέφερε, «κάποτε περιστρέφονταν οι συσκευές φυγοκέντρησης».

Οι δηλώσεις του πρώην αρχηγού της Μοσάντ αναμένεται να προκαλέσουν νέες αντιδράσεις, καθώς αγγίζουν ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή: τη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.