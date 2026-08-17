Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε το Κύπελλο Ελλάδος και ο β’ προκριματικός, με τον Βόλο να κάνει εντυπωσιακή πρεμιέρα και να πετάει εκτός διοργάνωσης τον Ηρακλή επικρατώντας με 3-1.
Νωρίτερα, η ΑΕΛ έγινε η πρώτη ομάδα της Super League 2 που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη League Phase, καθώς πέρασε από την Καλλιθέα επικρατώντας της Athens Kallithea με 3-1.
Τέλος, ο Άρης με δύο γκολ στο Β’ ημίχρονο, επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στη Νέα Ευκαρπία και πήρε την πρόκριση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Β΄ προκριματικού:
Δευτέρα 17 Αυγούστου
Athens Kallithea – ΑΕΛ 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2
Ηρακλής – Βόλος 1-3
Τρίτη 18 Αυγούστου
Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΣ Πύργος (19:00)
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (21:00)
Τετάρτη 19 Αυγούστου
Ζάκυνθος – Κηφισιά (17:00)
Νίκη Βόλου – Πανιώνιος (17:00)
Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς (17:00)
Καλαμάτα – Παναιτωλικός (17:15)
Πανσερραϊκός – Πανθρακικός (19:00)
Δευτέρα 24 Αυγούστου
Ελλάς Σύρου – Μαρκό (17:30)