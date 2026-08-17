Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε το Κύπελλο Ελλάδος και ο β’ προκριματικός, με τον Βόλο να κάνει εντυπωσιακή πρεμιέρα και να πετάει εκτός διοργάνωσης τον Ηρακλή επικρατώντας με 3-1.

Νωρίτερα, η ΑΕΛ έγινε η πρώτη ομάδα της Super League 2 που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη League Phase, καθώς πέρασε από την Καλλιθέα επικρατώντας της Athens Kallithea με 3-1.

Τέλος, ο Άρης με δύο γκολ στο Β’ ημίχρονο, επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στη Νέα Ευκαρπία και πήρε την πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Β΄ προκριματικού:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2

Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΣ Πύργος (19:00)

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (21:00)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Ζάκυνθος – Κηφισιά (17:00)

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος (17:00)

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς (17:00)

Καλαμάτα – Παναιτωλικός (17:15)

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός (19:00)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό (17:30)