Μια συγκινητική ιστορία επανένωσης ήρθε στο φως από την Ουαλία, με πρωταγωνίστρια μια γάτα που επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια.

Η 13χρονη πλέον, Τσάρλι, είχε εξαφανιστεί όταν ήταν μόλις τριών ετών. Κι όμως, μια ημέρα που έμοιαζε με όλες τις άλλες, η απρόσμενη επιστροφή της χάρισε στην οικογένεια μια στιγμή που περίμενε επί μία δεκαετία.

Οι ιδιοκτήτριές της, Λούσι και Χάνα Ρόμπερτσον, ήταν «συντετριμμένες» τον Απρίλιο του 2016, όταν η Τσάρλι, που τότε ήταν μόλις τριών ετών, εξαφανίστηκε. Η Χάνα είχε μετακομίσει πριν από δέκα χρόνια από το Νιούμπριτζ στο Άμπερκαρν, μια απόσταση λίγων χιλιομέτρων. Μόλις τρεις ημέρες μετά τη μετακόμιση, η Τσάρλι, την οποία η Χάνα περιγράφει ως «λίγο ζωηρή» γάτα, εξαφανίστηκε.

Η Τσάρλι ήταν γάτα που περνούσε αρκετό χρόνο έξω από το σπίτι και συνήθιζε να περιφέρεται στους δρόμους. Ωστόσο, μία ημέρα, λίγο καιρό αφότου η οικογένεια είχε μετακομίσει στη νέα περιοχή, η γάτα δεν επέστρεψε ποτέ. Η οικογένεια την αναζητούσε για μήνες, χωρίς όμως να βρει κάποιο στοιχείο.

«Είχαμε κάποιες πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται. Προσπαθήσαμε να τη βρούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε», δήλωσε η Χάνα.

Η Λούσι μιλώντας στο BBC Radio Wales Breakfast, είπε ότι, παρά το γεγονός πως ρωτούσαν κατοίκους της περιοχής και είχαν κάνει αναρτήσεις στο Facebook, δεν υπήρχε κανένα ίχνος της Τσάρλι. «Ήταν θλιβερό. Φοβόμασταν ότι μπορεί να την είχε χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο ή ότι δεν βρισκόταν πλέον στην περιοχή», είπε.

«Δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούσαμε να τη βρούμε», ανέφερε.

Και τότε, τον περασμένο μήνα, συνέβη κάτι «απίστευτο». Την ημέρα των 30ών γενεθλίων της Λούσι, οι δύο γυναίκες έλαβαν τηλεφώνημα από κτηνιατρείο που τους ενημέρωνε ότι η Τσάρλι είχε βρεθεί.

Ένας κάτοικος της περιοχής είχε εντοπίσει τη γάτα να ζει μέσα σε θάμνους. Για εβδομάδες της έδινε φαγητό, θεωρώντας ότι ήταν αδέσποτη, μέχρι που αποφάσισε να την πάει στον κτηνίατρο. Εκεί, οι γιατροί εντόπισαν τον αριθμό του μικροτσίπ της και κατάφεραν να επικοινωνήσουν με την οικογένειά της.

Μάλιστα, ακόμα και η κτηνίατρος έμεινε «πραγματικά έκπληκτη», όπως ανέφερε η Χάνα, όταν πληροφορήθηκε ότι η Τσάρλι αγνοούνταν επί μία ολόκληρη δεκαετία.

Η γάτα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Το τρίχωμά της ήταν περιποιημένο και δεν έδειχνε ταλαιπωρημένη. Η Λούσι δήλωσε ότι η αγαπημένη τους γάτα τις αναγνώρισε «αμέσως». «Ήταν υπέροχο, γιατί δεν το περιμέναμε», είπε, προσθέτοντας ότι η Τσάρλι «δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Είναι ακριβώς ίδια με τις παλιές φωτογραφίες που έχουμε».