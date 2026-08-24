Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτή τη φορά η επιστροφή τους δεν αφορά μια σύντομη επίσκεψη. Η παρουσία τους στη χώρα επαναφέρει τον Χάρι πολύ πιο κοντά στην οικογένεια από την οποία απομακρύνθηκε πριν από χρόνια και δημιουργεί ένα νέο σκηνικό για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Οι Σάσεξ δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα. Παραμένουν εκτός του θεσμού ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η διαφορά είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ξανά στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Και αυτό αλλάζει το βασικό δεδομένο των τελευταίων ετών: ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα βρίσκονται πλέον χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το παλάτι.

Η Κέιτ Μίντλετον και η εικόνα από το Μπαλμόραλ

Η χρονική συγκυρία έκανε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την πρόσφατη εμφάνιση του Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Μπαλμόραλ, μαζί με τα παιδιά τους.

Η οικογένεια της Ουαλίας εμφανίστηκε στην εκκλησία Crathie Kirk, σε μια από τις καθιερωμένες δημόσιες εμφανίσεις της βασιλικής οικογένειας κατά την παραμονή της στη Σκωτία. Η εικόνα δεν συνοδεύτηκε από κάποιο σχόλιο για τον Χάρι ή τη Μέγκαν.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας κατά την άφιξή τους στην εκκλησία Crathie Kirk πλησίον του Μπαλμόραλ για την κυριακάτικη λειτουργία, μαζί με τον γιο τους Τζορτζ και την κόρη τους Σάρλοτ, που διακρίνεται μόλις στα αριστερά.

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Ωστόσο, ήρθε αμέσως μετά την είδηση της επιστροφής των Σάσεξ και γι’ αυτό απέκτησε διαφορετικό ενδιαφέρον στον βρετανικό Τύπο.

Κάποιοι είδαν στην εικόνα της οικογένειας του Ουίλιαμ μια έμμεση «απάντηση» στη νέα πραγματικότητα. Δεν υπάρχει, όμως, κάποια ένδειξη ότι η εμφάνιση οργανώθηκε ως μήνυμα προς τον Χάρι και τη Μέγκαν. Η αξία της βρίσκεται περισσότερο στη συγκυρία.

Το πρόβλημα δεν είναι η απόσταση, αλλά όσα έχουν μείνει πίσω

Η επιστροφή του Χάρι φέρνει ξανά στην επιφάνεια ένα ζήτημα που δεν λύθηκε με την αποχώρησή του από τη Βρετανία.

Η σχέση του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ έχει περάσει από σοβαρές εντάσεις, ενώ οι δημόσιες αναφορές του Χάρι στη βασιλική οικογένεια, η συνέντευξη με την Όπρα και αργότερα τα απομνημονεύματά του Spare άφησαν πίσω τους μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα.

Τώρα οι δύο αδελφοί θα βρίσκονται ξανά στην ίδια χώρα. Οι οικογενειακές συναντήσεις δεν θα είναι θεωρητικά αδύνατες, ακόμη κι αν οι δύο πλευρές εξακολουθήσουν να κρατούν αποστάσεις.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας κατάστασης.

Ο Χάρι δεν επιστρέφει ως εργαζόμενο μέλος της μοναρχίας. Επιστρέφει όμως ως γιος του βασιλιά Καρόλου, αδελφός του μελλοντικού βασιλιά Ουίλιαμ και θείος των παιδιών της οικογένειας της Ουαλίας.

Και αυτή η οικογενειακή σχέση δεν εξαφανίστηκε ποτέ, όσο μεγάλη κι αν έγινε η γεωγραφική και προσωπική απόσταση.

Τι σημαίνει αυτό για την Κέιτ

Η Κέιτ Μίντλετον βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τον Ουίλιαμ. Η σχέση της με τη Μέγκαν έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων και εικασιών, όμως η ίδια έχει αποφύγει να τοποθετηθεί δημόσια με τρόπο που να δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι πιστεύει σήμερα.

Βρετανικά και αμερικανικά δημοσιεύματα έχουν παρουσιάσει την Κέιτ ως πιθανό πρόσωπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο συμφιλιωτικά στην οικογένεια. Πρόκειται όμως για εκτιμήσεις πηγών και σχολιαστών, όχι για κάτι που έχει ανακοινώσει η ίδια.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα στη Βρετανία υπογραμμίζουν ότι το βασικό ζήτημα για τον Ουίλιαμ δεν είναι απλώς αν θα υπάρξει μια οικογενειακή συνάντηση. Είναι το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ξανά εμπιστοσύνη μετά από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό κάνει την επιστροφή διαφορετική από μια απλή μετακόμιση.

Ο Χάρι και η Μέγκαν θα έχουν ξανά παρουσία στη χώρα όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς τους. Η καθημερινότητα, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι δημόσιες εμφανίσεις μπορούν πλέον να τους φέρουν πολύ πιο κοντά, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι έχει λυθεί η μεταξύ τους διαμάχη.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η πραγματική ιστορία: η απόσταση που για χρόνια λειτουργούσε ως φυσικό όριο ανάμεσα στις δύο πλευρές παύει να υπάρχει με τον ίδιο τρόπο.

Δεν χρειάζεται να προβλέψει κανείς αν ο Χάρι θα συμφιλιωθεί με τον Ουίλιαμ ή αν η Κέιτ θα παίξει ρόλο γέφυρας. Αυτά θα φανούν στην πράξη.

Προς το παρόν, υπάρχει ένα νέο δεδομένο: οι Σάσεξ επιστρέφουν στη Βρετανία και οι οικογενειακές ισορροπίες θα πρέπει να διαμορφωθούν ξανά, αυτή τη φορά με όλους πολύ πιο κοντά.