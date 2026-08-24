Στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Rikshospitalet βρέθηκε η βασίλισσα Σόνια, την ώρα που ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας συμπληρώνει επτά ημέρες νοσηλείας εξαιτίας επιπλοκών που προκάλεσε η θεραπεία για την αιμολυτική αναιμία, σε συνδυασμό με βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα.

Η σύζυγος του 89χρονου μονάρχη έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο στις 16:40 το απόγευμα της Δευτέρας και παρέμεινε στο πλευρό του για περίπου δύο ώρες, αποχωρώντας λίγο μετά την έκδοση της επίσημης ενημέρωσης από τα ανάκτορα.

Το νέο ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

Λίγο μετά την άφιξη της βασίλισσας στο νοσηλευτικό ίδρυμα, το Παλάτι προχώρησε σε νέα τοποθέτηση, σημειώνοντας:

«Ενημέρωση για την υγεία της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά. Δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση της υγείας του Βασιλιά και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το νοσοκομείο είχε επισκεφθεί και ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, ο οποίος εκτελεί χρέη αντιβασιλέα για όσο διάστημα ο πατέρας του απέχει από τα καθήκοντά του.

Αυτή η νέα περιπέτεια έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη περίοδο για τη νορβηγική δυναστεία, μετά την καταδίκη του Μάριους Μποργκ σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αλλά και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ.