Η Άννα Βίσση έδωσε μια διαφορετική εικόνα του φετινού καλοκαιριού της μέσα από 20 φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου υπάρχουν στιγμές από τις διακοπές της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σκάφος, θάλασσα, φαγητό, παρέες και εμφανίσεις με διαφορετικά looks συνθέτουν το υλικό που επέλεξε να μοιραστεί με τους followers της.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι η κόρη της, φίλοι της, αλλά και ο Ηλίας Ψινάκης. Σε άλλα στιγμιότυπα η τραγουδίστρια ποζάρει με μαγιό, ενώ σε άλλα καταγράφεται σε εξόδους και στιγμές πάνω στο σκάφος.

Το μήνυμα της Άννας Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η ανάρτηση δεν περιορίστηκε στις καλοκαιρινές εικόνες. Η Άννα Βίσση θέλησε να συνδέσει τις φωτογραφίες με την επόμενη μεγάλη συνάντησή της με το κοινό, καθώς στις 26 Σεπτεμβρίου θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε:

«Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου».