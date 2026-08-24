Τα 14α γενέθλιά τους γιόρτασαν η Στέλλα και η Εστέρε, με τη Madonna να προβαίνει σε μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να τιμήσει την περίσταση.

Η 68χρονη τραγουδίστρια υιοθέτησε τα δύο κορίτσια από το Μαλάουι το 2017, αναφερόμενη στην ανάρτησή της στα συναισθήματα που την κατέκλυσαν όταν τις πρωτοσυνάντησε, καθώς και στην εξέλιξη της προσωπικότητάς τους με την πάροδο των ετών.

Η δημοσίευση και η αναφορά στο Μαλάουι

Απευθυνόμενη στις δύο κόρες της, η ερμηνεύτρια σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Χρόνια πολλά στις δίδυμες Παρθένους μου, τη Στέλλα και την Εστέρε! Τόσο γεμάτες ζωή, μουσική και άποψη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνατε 14 ετών! Ζείτε σε εκείνον τον μαγικό κόσμο που μόνο οι δίδυμες μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν.»

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, αναφέρθηκε στην πρώτη τους επαφή στο ορφανοτροφείο Home of Hope, συμπληρώνοντας:

«Ένιωσα έναν βαθύ δεσμό μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα στο Home of Hope. Έχετε εξελιχθεί σε πανέμορφες νεαρές γυναίκες. Τόσο δυναμικές και γεμάτες χαρακτήρα! Όπως όλες οι αδελφές σας, δεν ανέχεστε εύκολα τους ανόητους. Βασίλισσες του Μαλάουι. Να βασιλεύετε για πολλά χρόνια ακόμη».