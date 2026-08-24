Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Ολυμπιακό και τη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα, στο πλαίσιο σεμιναρίου προπονητικής που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέλυσε τη σημασία της σωστής σκέψης και της λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι οι παίκτες πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι επιδιώκουν μέσα στο παρκέ.

Σε εκείνο το σημείο έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τους «ερυθρόλευκους» και τον Μπαρτζώκα λέγοντας: «Ξέρουν τι κάνουν σε κάθε στιγμή. Έχετε δει πόσες φορές τρελαίνεται ο Μπαρτζώκας όταν γίνεται ένα σουτ που δεν του αρέσει; Έτσι είναι, αυτό το άθλημα δεν παίζεται χωρίς μυαλό».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ομπράντοβιτς παρουσίασε το μπάσκετ του Ολυμπιακού ως υπόδειγμα πειθαρχίας και ορθών επιλογών στο υψηλότερο επίπεδο.