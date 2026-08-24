Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στον Βοτανικό Κήπο, στο Χαϊδάρι Αττικής.

Την υπόθεση ανέλαβαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι διερεύνησαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11:50, την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες απομάκρυνσης βλάστησης με θαμνοκοπτικό μηχάνημα.

Οι συγκεκριμένες εργασίες εκτελούνταν ενώ για την περιοχή ίσχυε κατηγορία κινδύνου 4, γεγονός που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο άνδρας, αλλοδαπός , ηλικίας 54 ετών, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους Δ.Α.Ε.Ε. για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 311 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 277 (89,07%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,93%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.« Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.