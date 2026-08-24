Με απόφαση του Στεφάν Λανουά, μπήκε οριστικό τέλος στην προβολή του επιμορφωτικού βίντεο με την τεχνική ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έγινε αποδέκτης πολλαπλών αιτημάτων για την επαναφορά του εβδομαδιαίου σχολιασμού μετά από κάθε αγωνιστική, ωστόσο η στάση του ήταν αρνητική.

Η φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση εδράζεται στην πεποίθηση του Λανουά ότι το βίντεο έχασε τον πρωταρχικό, εκπαιδευτικό του ρόλο.

Αντί να λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τις ομάδες και το φίλαθλο κοινό, μετατράπηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης και αναπαραγωγής τοξικότητας, στην οποία ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί να συμβάλει.